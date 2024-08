Netflix lizenziert «Sakamoto Days»

International

Die neue Anime-Serie ist derzeit in Entwicklung und startet im kommenden Jahr.

Der Streaming-Dienst Netflix hat sich die Rechte an der neuen Anime-Seriegesichert, die derzeit für TV Tokyo produziert wird. Das renommierte Studio TMS Entertainment produziert die Serie, die im kommenden Januar auf den Markt kommen soll. Der Anime, geschrieben und illustriert von Yuto Suzuki, ist ein erfolgreicher Manga, der ab 2020 in Fortsetzungen in Shueishas „Weekly Shonen Jump“ erscheinen wird.Die Besetzung besteht aus Tomokazu Sugita (Taro Sakamoto), Nobunaga Shimazaki (Shin Asakura), Ayane Sakura (Lu Shaotang), Nao Toyama (Aoi Sakamoto), Hina Kino (Hana Sakamoto) und Ryota Suzuki (Heisuke Mashimo). Regie führt Masaki Watanabe.Die actiongeladene Geschichte des legendären Ex-Auftragskillers Taro Sakamoto, der sich mit seinen Kameraden zusammenschließt, um sich der drohenden Gefahr durch Attentäter zu stellen und ein friedliches Leben mit seiner geliebten Familie zu gewährleisten, wird hier nachgezeichnet. Sakamoto und seine Gefährten liefern sich Kämpfe, die durch ihre Kompromisslosigkeit und Übertreibung gekennzeichnet sind. Diese haben das Rampenlicht gestohlen und das Publikum weit und breit in ihren Bann gezogen. In einer Welt, die von Auftragsmördern wie der Spezialeinheit "The Order" der Japanese Association of Assassins (JAA) und einer mysteriösen Person namens "X (Slur)" überrannt wird, die ein besonderes Interesse an Auftragsmördern zu haben scheint, stellt sich die Frage, was Stärke für Sakamoto wirklich bedeutet.