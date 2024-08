40. Geburtstag: ARD plant Doku-Serie über Prinz Harry

TV-News

Die dreiteilige Reihe erscheint zunächst in der ARD Mediathek, ehe eine einstündige Fassung auch im Ersten zu sehen ist.

Prinz Harry, Duke of Sussex, hat turbulente Jahre hinter sich, die sein schillerndes, tragisches und komplexes Leben widerspiegeln. Der Königssohn und jüngere Bruder des Thronfolgers Prinz William feiert am 15. September seinen 40. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat die ARD nun eine dreiteilige Doku-Serie angekündigt, die am 9. September in der ARD Mediathek erscheint. Am 16. September ist eine einstündige Fassung der drei 25-minütigen Folgen vonum 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.Hinter der Doku über das „schwarze Schaf“ der royalen Familie steht Autorin und Regisseurin Claire Walding, die schon die Reportagen «Charles – Schicksalsjahre eines Königs» (2023) und «Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin» (2022) produzierte. Sie beleuchtet Harrys schwierige Kindheit, seine rebellische Jugend und die erfolgreiche Militärkarriere. Außerdem geht es um die Beziehung zu Meghan Markle und den Bruch mit der Königsfamilie. Die prägenden Momente und Entwicklungen werden dabei vor allem aus seiner Perspektive dargestellt.In «Harry – Schicksalsjahre eines Prinzen» werden die wichtigsten Momente in dessen Leben mit Fotos und Filmaufnahmen untermalt. Außerdem kommen die Royal-Experteninnen Tessa Dunlop und Leontine von Schmettow, der Historiker Ed Owens und die ARD-Korrespondentin in London Annette Dittert zu Wort und erzählen so aus unterschiedlichen Perspektiven auf den Prinzen, der 2020 seinen Rücktritt von seinen königlichen Pflichten verkündete.