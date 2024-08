Minh-Khai Phan-Thi: Wir drehen gerade die vierte Staffel

Interview

Die gefragte Schauspielerin kehrt ab 13. August mit «Doppelhaushälfte» zurück. Bereits zum Start gab ZDFneo das ‚Go‘ für eine fünfte Runde.

Es werden die Themen: Tod und Trauer, Coming out, Scham, mentale Gesundheit – um nur einige zu nennen – zwischen und innerhalb der Familien verhandelt. Außerdem wird eine Folge im Jahr 2010 spielen. Mehr verrate ich nicht.Als wir die dritte Staffel gedreht haben, war Cannabis noch nicht legal. Wir drehen gerade die vierte Staffel, da werden wieder einige Tabus gebrochen. Typisch «Doppelhaushälfte» eben.Die letzten Wahlen zeigen leider eine eindeutige Tendenz. Der Rechtsruck im Osten macht mir natürlich große Sorgen und ich konnte mich gefühlt, als Frau mit vietnamesischen Wurzeln, noch nie im Osten Deutschlands ohne Ressentiments frei bewegen. Trotzdem erlebe ich immer wieder so viel Positives und Überraschendes. Ich ermahne mich stets selbst, eben nicht– wie es die AfD und ihre Wählerschaft gerne tun – alle und alles in einen Topf zu werfen oder Ost und West getrennt zu bewerten.Ich möchte der AfD nicht noch mehr Raum geben.Momentan ist nichts in die Richtung geplant. Die Sichtbarkeit der vietnamesischen Community bleibt aber mein Thema und das spiegelt sich vor allem in meiner Arbeit als Drehbuchautorin wider. Momentan entwickele ich dazu eine eigene fiktionale Miniserie.Ja, das tue ich. Ich habe VIVA und Kabel 1, für die ich die Sendung «Hugo» moderiert habe, enorm viel zu verdanken.Aufgrund meiner Mini Serie und meiner Schauspieltätigkeit musste ich schweren Herzens meinen Podcast erst einmal pausieren. Das bedeutet aber nicht das Ende von «anderssein».Ich hatte wirklich so viele tolle Begegnungen. Ich bin unfassbar dankbar, dass alle Gäst*innen mir und damit auch den Zuhörenden ermöglicht haben – mit ihren Lebensgeschichten und Lebenswegen, zu inspirieren. Daher möchte ich auch keinen meiner mehr als 80 Gäst+innen hervorheben.Diese Frage irrtiert mich etwas. Krimis und Comedy sind zwei völlig unterschiedliche Genres. Wir sind bei ZDFneo das erfolgreichste Format und laufen auch in der Mediathek immer noch sehr erfolgreich. Aufgrund dieses Erfolges drehen wir die vierte und nächstes Jahr die fünfte Staffel. Sowohl in Staffel 3 als auch in Staffel 4 durfte ich übrigens als Drehbuchautorin eine Folge schreiben und saß für alle Folgen im Writersroom.