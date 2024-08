Neue Rätsel für «Lucy Worsley Investigates»

England

In Zusammenarbeit mit PBS wird BBC Studios vier neue Folgen aufzeichnen.

Lucy Worsley ist wieder mitauf den Spuren der Kriminalgeschichte unterwegs und untersucht vier dramatische Kapitel und ikonische Figuren der britischen Geschichte neu – den Gunpowder Plot, Bloody Mary, Jack the Ripper und das Vermächtnis der Invasion von Wilhelm dem Eroberer im Jahr 1066.Lucy untersucht jeden Fall mit forensischer Genauigkeit und folgt den Beweisen, um übersehene Zeugen und Opfer, neue Helden und Schurken aufzudecken, während sie erforscht, wie die Rätsel Probleme aufdecken, die das moderne Publikum ansprechen – von der medialen Behandlung weiblicher Opfer über die Erfahrungen der Ärmsten der Gesellschaft bis hin zur politischen Radikalisierung junger Menschen.Lucy Worsley sagt: „Ich kann es kaum erwarten, wieder zu recherchieren! Diese Serie kombiniert einige der spannendsten Episoden der britischen Geschichte mit einem echten Eintauchen in die Arbeit von Historikern, die Quellen hinterfragen. Ich habe so viel gelernt, als ich die Orte besuchte, an denen Geschichte geschrieben wurde, und mit Experten über ihre Arbeit sprach. Und aus der ersten Staffel weiß ich, dass unsere Zuschauer das auch geliebt haben.“Abigail Priddle, Creative Director BBC Studios Specialist Factual Productions, sagt: „Die Zusammenarbeit mit Lucy ist eine ständige Erinnerung daran, über das hinauszuschauen, was man über diese berühmten, ja sogar berüchtigten historischen Momente zu wissen glaubt. Wir freuen uns sehr, wieder mit Lucy zusammenzuarbeiten, da sie dem Publikum frische Perspektiven und neue Erkenntnisse vermittelt und zeigt, wie lebendig und relevant die Vergangenheit auch heute noch ist.“