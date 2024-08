«Das Schnäppchen-Menü» kehrt Mitte August zurück

TV-News

Alexander Kumptner darf zum Auftakt gleich sechsmal auf Sendung.

Vor drei Wochen trennten sich Sat.1 am werktäglichen Nachmittag von seinen Kochshow-Neustartsund. Die beiden Sendungen lieferten in der 15- und 16-Uhr-Stunde keine guten Ergebnisse ab. Ganz aus dem Programm sollten die Formate mit Johann Lafer und Alexander Kumptner aber nicht verschwinden, zuletzt lief «Drei Teller für Lafer» am Samstagnachmittag zwischen 12:55 und 18:00 Uhr, wo es noch bis einschließlich 10. August beheimatet bleibt.In der darauffolgenden Woche kehrt Kumptner mit seinem «Schnäppchen-Menü» auf die Bildschirme zurück, um die mehrstündige Sendestrecke am Samstag zu übernehmen. Statt fünf Folgen wie von «Drei Teller für Lafer» geht «Das Schnäppchen-Menü» dann mit sogar sechs Folgen am Stück on air. Jörg Pilawa und «Das 1% Quiz» wird somit von der Produktion von Just Friends Productions sowie einer «Die dreisten Drei – Die Comedy-WG»-Wiederholung ersetzt, ehe Sat.1 ab 19:30 Uhr auf die Übertragung des DFL Supercups zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart setzt. Hierbei wird Stefan Kuntz als Experte fungieren.In «Das Schnäppchen-Menü» treten jeweils gegeneinander an, um das beste Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von nur 20 Euro zu kochen. Anschließend bewertet Alexander Kumptner die Gerichte. Welche Folgen Sat.1 am 17. August ausstrahlen wird, verriet der Sender noch nicht. Kurios ist derweil die Folgenauswahl bei «Drei Teller für Lafer». Sowohl am 3. als auch am 10. August sendet Sat.1 dieselben Folgen – jeweils zwischen 12:55 und 18:00 Uhr.