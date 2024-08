Amazon adaptiert Every Summer After

US-Fernsehen

Das Buch von Carley Fortune wird unter dem Titel «Every Year After» laufen.

Prime Video hat die Serienadaption des Romans „Every Summer After“ in Auftrag gegeben, berichtet das Branchenmagazin „Variety“. Die Adaption des Romans von Carley Fortune wird den Titeltragen. Die Buchvorlage wird von Leila Gerstein adaptiert, die auch als Showrunnerin und ausführende Produzentin der Serie fungieren wird. Fortune wird ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein.„'Every Summer After' hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und in den Herzen der Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt, die sich der Liebesgeschichte von Sam und Percy tief verbunden fühlen“, so Fortune. “Ich freue mich darauf, mit Amazon zusammenzuarbeiten, um ihre Reise über die Buchseiten hinaus auf den Bildschirm und in die Herzen der Zuschauer auf der ganzen Welt zu bringen.“In der offiziellen Logline der Serie heißt es: „Sechs Sommer, um sich zu verlieben. Ein Moment, um sich zu trennen. Eine Woche, um es wieder gut zu machen. «Every Year After» ist eine lustige, mitreißende, romantische Geschichte, die die Frage stellt: Was wäre, wenn deine erste Liebe wirklich dein Seelenverwandter wäre?“