«Star Wars: Skeleton Crew» beginnt im Dezember

US-Fernsehen

Der Disney-Streamingdienst Disney+ hat einen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben.

Here's your first look at the upcoming Star Wars Original series, #SkeletonCrew, streaming December 3 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QkMxeE8Kn8 — Star Wars (@starwars) July 31, 2024

Am 3. Dezember 2024 setzt Disney das «Star Wars»-Franchise mit der Serie «Skeleton Crew» fort. Die neue Serie stammt von Jon Watts und Christopher Ford und wird auf dem Streamingdienst Disney+ zu sehen sein. Neben Watts und Ford war auch Myung Joh Wesner am Drehbuch beteiligt. Regie führten Watts, Daniel Kwan, Daniel Scheinert, David Lowery, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard und Lee Isaac Chung.Die Hauptrolle spielt Jude Law als Jod Na Nawood, ein schneller Denker, der seinen Charme einsetzt, um sich aus verschiedenen Situationen zu befreien. Ryan Kiera Armstrong verkörpert Fern, Robert Timothy Smith spielt Neel und Ravi Cabot-Conyers Wim. Außerdem ist Kyriana Kratter als KB zu sehen. Tunde Adebimpe, Kerry Condon und Jaleel White wurden ebenfalls gecastet. Nick Frost spricht SM 33.«Skeleton Crew» erzählt die Geschichte des Erwachsenwerdens von vier Kindern, die auf ihrem Heimatplaneten eine Entdeckung machen, sich in der Galaxie verirren und sich auf ein Abenteuer begeben, um wieder nach Hause zu kommen. Angeblich handelt «Skeleton Crew» nach «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» (1983), dem sechsten Teil der neunteiligen Skywalker-Saga. Ebenso soll die Serie in derselben Zeitlinie wie «The Mandalorian» und dessen Ableger «The Book of Boba Fett» spielen.