Sonderprogrammierung im Herbst: Super RTL sendet Liebesfilme

Im Herbst wird der RTL-Sender in der Primetime zahlreiche romantische Spielfilme rund ums Themas Essen und Backen ausstrahlen.

Der Kindersender Super RTL , der ab der Primetime RTL Super genannt werden will, hat für den Herbst eine umfangreiche Sonderprogrammierung für den Dienstagabend angekündigt. Der Kölner Sender wird zahlreiche Liebesfilme – teilweise mit Bezug zu kulinarischen Themen – ausstrahlen. Den Anfang macht am 27. August um 20:15 Uhr der Streifen, in dem es um Tamara (Rhiannon Fish) geht, die nach ihrem fehlgeschlagenen Start-up und gescheiterten Beziehung auf der Obstplantage ihrer Familie ein wenig Ruhe und Erholung zu finden versucht. Dort trifft sie ihren Kindheitsfreund Evan (Kurt Szarka) wieder, der jetzt als Farmmanager arbeitet. Bald verliebt sich Tamara in Evan, und gemeinsam unternehmen sie alles, um die Farm am Leben zu halten. Tamaras geheimes Apfelkuchenrezept soll dabei helfen.Teil der Sonderprogrammierung sind neun weitere Filme, die teilweise bei RTL Super ihre Deutschland- oder Free-TV-Premiere feiern. Am 3. September stehen mitund(Deutschlandpremiere) gleich zwei Filme auf dem Programm. Eine Woche später zeigt manDie weiteren Filme sind(17. September) und(24. September), während am 1. Oktober die Free-TV-Premiere vonfolgt. Den Abschluss bilden(8. Oktober),(15. Oktober) sowie(22. Oktober).