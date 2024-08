Neue «Spider-Man Noir» wandert zu Amazon

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma MGM besetzt Abraham Popoola.

Wie „Variety“ berichtet, wird Abraham Popoola in der neuen Live-Action-Seriebei Amazon mitspielen. Neben Nicolas Cage spielen Lamorne Morris, Brendan Gleeson und Li Jun Li die Hauptrollen. Die Serie wird zunächst auf dem Sender MGM+ und anschließend weltweit auf Amazon Prime Video ausgestrahlt.Laut der offiziellen Inhaltsangabe erzählt die Serie „die Geschichte eines alternden und vom Pech verfolgten Privatdetektivs (Cage) im New York der 1930er Jahre, der gezwungen ist, sich mit seinem früheren Leben als einziger Superheld der Stadt auseinanderzusetzen“. «Spider-Noir» stammt aus der Feder von Oren Uziel und Steve Lightfoot, die auch als Co-Showrunner und ausführende Produzenten fungieren werden. Entwickelt haben sie die Serie gemeinsam mit dem „Into the Spider-Verse“-Team um Phil Lord, Christopher Miller und Amy Pascal, die ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren werden.Der Charakter von Popoola wird geheim gehalten, aber in der offiziellen Beschreibung der Figur heißt es, er sei „ein Veteran des Ersten Weltkriegs, der einen Weg nach vorn sucht“. Der Schauspieler war zuletzt in den Filmen «Atlas» und «The Marvels» zu sehen.