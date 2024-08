«Navy CIS» und «Navy CIS: Hawaii» gehen im August in Sat.1 weiter

TV-News

Mitte August sind die neuen Folgen der beiden US-Serien vorab bei Joyn zu sehen. Wie zu erwarten war, kommen sie wenig später auch ins lineare Fernsehen.

Mitte Juli hatte Joyn mit Paramount Global Content Distribution einen umfassenden Rechtedeal geschlossen, der dem ProSiebenSat.1-Streamingdienst den kompletten Katalog von gleich vier «NCIS»-Serie bescherte. Darin inbegriffen sind auch die 21.-Staffel sowie die finale dritte-Season, die jeweils ab dem 13. August auf der Plattform erscheinen. Nun hat Sat.1 bekannt, dass die beiden Krimi-Serien wenig später auch im linearen Fernsehen zu sehen sein werden.Los geht die Free-TV-Verwertung am Dienstag, 20. August, um 20:15 Uhr mit der ersten von insgesamt zehn Folgen. Auch von «Navy CIS: Hawaii» produziert CBS in diesem Jahr aufgrund der Autoren- und Schauspieler-Streiks im vergangenen Jahr nur zehn Episoden, die in Sat.1 im Anschluss an die Mutterserie ausgestrahlt werden. Ab 22:15 bzw. 23:15 Uhr bleiben die Free-TV-Premieren vonundgesetzt.In der ersten neuen «NCIS»-Folge behauptet der NCIS-Ermittler Nick Torres (Wilmer Valderrama), für den Mord an Maurice Riva (Al Sapienza) verantwortlich zu sein. Das Opfer hat einst Torres' Familie Schaden zugefügt, weshalb Nick einen Grund für die Tat gehabt hätte. Doch in Wahrheit setzt der Agent seine Zukunft aufs Spiel und bekennt sich schuldig, weil er seine Schwester schützen will. Er glaubt, dass Lucia Riva (Pilar Holland) ermordet hat.Der Auftakt der finale «NCIS: Hawaii»-Staffel dreht sich um Jane (Vanessa Lachey), die trotz der vergangenen Ereignisse froh ist, endlich wieder in ihren Job zurückzukehren. Um ihr den Einstieg zu erleichtern, soll ihr Agent Sam Hanna (LL Cool J) zur Seite stehen. Nach einem Mord und einem gefährlichen Hackerangriff versuchen sie gemeinsam, den Täter dingfest zu machen. Doch der Fall hält einige Überraschungen für die beiden bereit.