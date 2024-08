«Before» startet am 25. Oktober

US-Fernsehen

Die neue Serie mit Billy Crystal wird noch vor Heiligabend enden.

Der neue Thrillermit dem mehrfach ausgezeichneten Schauspieler, Komiker und Filmemacher Billy Crystal in der Hauptrolle kommt in diesem Herbst. Die 10-teilige Serie wird von Crystal, dem Oscar-Preisträger Eric Roth und der Schöpferin Sarah Thorp als ausführende Produzenten produziert und feiert am Freitag, dem 25. Oktober, mit den ersten beiden Folgen weltweit auf Apple TV+ Premiere, gefolgt von neuen Folgen jeden Freitag bis zum 20. Dezember.Neben Crystal sind in der übernatürlichen Mystery-Serie die mehrfach mit dem Emmy und Tony Award ausgezeichnete Judith Light («Transparent»), Jacobi Jupe («Peter Pan & Wendy»), die für den Oscar nominierte Rosie Perez («The Flight Attendant»), die für den Tony Award nominierte Maria Dizzia («Orange Is the New Black») und Ava Lalezarzadeh («In the Garden of Tulips») zu sehen.Die limitierte Serie stammt aus den Paramount Television Studios und wurde von Thorp («The Bounty Hunter») entwickelt. Thorp ist Showrunner, Autor und ausführender Produzent. Crystal ist neben Roth («Killers of the Flower Moon»), dem Regisseur des Pilotfilms Adam Bernstein («Silo») und dem ausführenden Produzenten Jet Wilkinson («The Chi») als ausführender Produzent tätig.In «Before» spielt Crystal Eli, einen Kinderpsychiater, der, nachdem er kürzlich seine Frau Lynn (Light) verloren hat, auf einen verstörten Jungen namens Noah (Jupe) trifft, der eine eindringliche Verbindung zu Elis Vergangenheit zu haben scheint. Während Eli versucht, Noah zu helfen, vertieft sich ihre geheimnisvolle Bindung.