Joyn setzt «Good Luck Guys» Ende August fort

TV-News

Der Streamingdienst schickt 14 Reality-Sternchen auf ein Abenteuer nach Thailand. Mit dabei sind unter andrem Eric Sindermann, Daniele Negroni und die Zwillinge Vanessa und Jenny Grassl.

Mit im Schnitt 0,25 Millionen ProSieben-Zuschauern war die Joyn-Realityim linearen Programm kein Erfolg. Mit Marktanteilen von 1,9 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 3,7 Prozent in der Zielgruppe lief es im Anschluss an weitere schwache Reality-Formate wie «Forsthaus Rampensau Germany» und «Das große Promi-Büßen» katastrophal. Dennoch hatte der Unterföhringer Konzern zuletzt eine weitere Staffel des Joyn-Originals angekündigt, das nun mit dem 22. August einen Starttermin erhalten hat.Darin werden werden insgesamt 14 Reality-Stars und -Sternchen nach Thailand verfrachtet, um sich am Lost Beach und im Dschungel Herausforderungen zu stellen. Sie tauschen ihr Luxusleben gegen unbarmherzige Prüfungen ein und leben in einer Holzhütte mit Lagerfeuer.Mit dabei sind «Love Island»-Zwillinge Vanessa und Jenny Grassl, Sabrina Wlk, Jana-Maria Herz und Umut Tekin, Jill Lange, Liliana Maxwell, Aaron Königs, Eric Sindermann, Daniele Negroni, Kevin „Flocke“ Platzer, Tobi Wegener, Valentina Mansuato und Marius Müller alias „Ehrenmannrius“. «Good Luck Guys» ist eine Produktion der Good Times Fernsehproduktions-GmbH. Ob die zweite Staffel auch bei ProSieben zu sehen sein wird, ist nicht bekannt.