Deutscher Radiopreis 2024: Die Nominierungen

Katrin Bauerfeind führt am 5. September in Hamburg durch die Radiopreis-Gala. Aus 412 Bewerbungen hat die Nominierungskommission nun die 27 offiziellen Nominierungen gefunden – plus alle Newcomer.

Alle Nominierungen im Überblick:

Am 5. September wird der Deutsche Radiopreis 2024 im Stage Theater Neue Flora in Hamburg verliehen. Am heutigen Donnerstag, 1. August, hat die unabhängige Nominierungskommission des Grimme-Instituts die Nominierungen für die diesjährigen Preise bekannt gegeben. Zur Wahl standen insgesamt 412 Einreichungen von 149 Radioprogrammen, die in insgesamt zehn Kategorien unterteilt wurden. Eine Ausnahme bildet in diesem Jahr die zehnte Kategorie ‚Beste:r Newcomer:in‘: Hier wurden keine Nominierungen ausgesprochen, sondern im Rahmen einer Sonderaktion alle Bewerber direkt zur Preisverleihung eingeladen. In den übrigen neun Kategorien wurden jeweils drei Bewerber mit einer Nominierung bedacht.In der Hauptkategorie ‚Beste Morgensendung‘ treten die beiden öffentlich-rechtlichen Programme(radioeins vom rbb) und(N-JOY vom NDR) gegenvon radio ffn an. Die Jury wollte mit ihren Nominierungen zudem exponieren, welche Ideenvielfalt im Medium Radio an sich steckt. Deutlich wird das vor allem in der Kategorie ‚Beste Programmaktion‘. Weil Weihnachten im Ort Windehausen wegen des Hochwassers wortwörtlich ins Wasser fiel, feierte Antenne Thüringen einfach einen Monat später mit den Bewohnern. Mit Glühwein, Stollen, Plätzchen und natürlich dem Weihnachtsmann ging es am 24. Januar in den kleinen Ort im Norden Thüringens. Bremen Next machte in «Realtalk: Mobbing» über 1.000 persönliche Mobbing-Geschichten öffentlich. Und rbb-88.8-Moderator Tim Koschwitz fuhr in 80 Stunden mit dem E-Bike durch alle 97 Berliner Ortsteile. Überall bekam er ein Rätsel gestellt, das er nur gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berliner lösen konnte.Nun liegt die endgültige Entscheidung bei der unabhängigen Jury beim Grimme-Institut. Am 5. September führt Katrin Bauerfeind durch die Radiopreis-Gala, wo die Nominierten erst live vor Ort erfahren, ob sie gewonnen haben. Für Bauerfeind ist es nach dem Vorjahr die zweite Moderation des Radiopreises. Welche Show-Acts auf der Bühne stehen werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.- «Die Hoffmann & Kollmann Radioshow» (ego FM)- «Die Kur-Oase» (NDR2)- «Der R.SH Gemeindesong!» (R.SH)- Gianluca Meli (98.8 Kiss FM)- Christian "Stübi" Stübinger (Radio Hamburg)- Jule Jank (Fritz)- «Der Schöne Morgen» (radioeins)- «Guten Morgen Niedersachsen mit Carmen und Axel» (radio ffn)- «Eure N-JOY-Morningshow mit Martina & Greg» (N-Joy)- Weihnachten in Windehausen (Antenne Thüringen)- Realtalk: Mobbing (Bremen Next)- In 80 Stunden durch ganz Berlin (rbb 88.8)- «Die Maus: Wenn der Tod allgegenwärtig ist, im Kinderhospiz» (WDR5)- «Radio Bienvenue» (Hitradio Ohr)- «Der Funkstreifzug: Die AfD im Bundestag beschäftigt mehr Rechtsextreme als bisher bekannt» (BR24 Radio)- Daniela Ammermann (Das Ding)- Sophie Anggawi (Cosmo)- Fabian Baron (Radio 21)- Rebecca Barth (ARD)- Diona Bathily (FluxFM)- Katharina Bobinger (Hitradio RT1 Südschwaben)- Campos Oliveira (bigFM)- Jessica Enzminger (NRW1)- Laura Födisch (radio SAW)- Sebastian Heigl (egoFM)- Dicle Hisir (Bremen Next)- Niklas Jürs (Energy Bremen)- Vivien Neuburg (Schlager Radio)- Niklas Lünebach (Radio NRW)- Leon Messerschmidt (Hitradio RT1)- Giulia Ortman (Jam FM)- Marc Pöperny (Gong 97.1)- Finn Rieken (Radio Hamburg)- Nathalia Rodriguez (Fritz)- Melina Sander (98.8 Kiss FM)- Clara Schardt (Radio Regenbogen)- Noel Schmidt (You FM)- Casi Walter (Energy München)- Martin Wosnitza (Ballermann Radio)- «CUT - Das Silvester, das uns verfolgt» (WDR Cosmo)- «Tatort Kunst» (Deutschlandfunk)- «Festival Radio mit Aufstiegs-Schlusskonferenz Fußball 2. Liga» (SWR1)- Rik & Aimée: Vietnamkrieg vs. TikTok (98.8 Kiss Fm)- «Polaks Schlagertalk» (Deutschlandfunk Kultur)- «Küsten-Köppe mit Frank Bremser!» (R.SH.)- «Paula sucht Paula: Vergessene Heldin im Hitlerputsch?» (Bayern 2)- «In Polen» (rbb24)- «Operation Kaffee» (SWR Kultur)- «Ein Song und meine Geschichte» (105.5 Spreeradio)- «Sträter: Musik - Der Soundtrack eines Lebens» (BB Radio)- «Tafel-Confect on Tour - Live vom Festival Oude Muziek in Utrecht» (BR Klassik)