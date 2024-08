Zweite «Squid Game»-Staffel startet an Weihnachten

International

Die dritte und letzte Season ist für das Jahr 2025 angekündigt worden.

Der Streamingdienst Netflix hat die zweite-Staffel auf 26. Dezember 2024 terminiert, die letzten Folgen der Serie werden im Jahr veröffentlicht. „Es ist fast drei Jahre her, dass die erste Staffel weltweit auf unglaubliche Resonanz stieß und viele unvorstellbare Ereignisse stattfanden. Ich freue mich sehr, diesen Brief zu schreiben, um das Datum für die zweite Staffel bekannt zu geben und die Neuigkeiten über die dritte und letzte Staffel zu teilen“, teilte Regisseur und Autor Hwang Dong-hyuk mit.Drei Jahre nach dem Gewinn von «Squid Game» ist Spieler 456 weiterhin entschlossen, die Menschen hinter dem Spiel zu finden und ihrem bösartigen Sport ein Ende zu setzen. Mit diesem Vermögen finanziert Gi-hun seine Suche und beginnt an den offensichtlichsten Orten: Er sucht nach dem Mann im scharfen Anzug, der in der U-Bahn Ddakji spielt. Doch als seine Bemühungen endlich Früchte tragen, erweist sich der Weg zur Zerschlagung der Organisation als tödlicher als gedacht: Um das Spiel zu beenden, muss er erneut daran teilnehmen.Regisseur Hwang Dong-hyuk, der bei den 74. Primetime Emmy Awards Geschichte schrieb, als er als erster Asiate den Preis für „Outstanding Directing for a Drama Series“ gewann, ist erneut als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent für die Serie verantwortlich. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun und Gong Yoo kehren in ihre Rollen aus der ersten Staffel zurück und werden von einer makellosen Liste neuer Schauspielerinnen und Schauspieler begleitet, darunter Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri und Won Ji-an, die das Ensemble der schillernden Charaktere der neuen Staffel vervollständigen.