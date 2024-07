RTLZWEI plant weiterhin mit Balder-Comedy und «Nightwash»

TV-News

Hinter der Zukunft der Shows mit Oliver Pocher steht dagegen ein großes Fragezeichen.

Mit einer Show-Offensive wollte RTLZWEI seinem Primetime-Programm am Donnerstag im Frühjahr neues Leben einhauchen und wählte dafür eine Strategie, die einen starken Kontrast zu den XXL-Shows der Konkurrenz darstellte. Die einstündigen Sendungen funktionierten phasenweise gut, manche Formate performten weniger stark. Derzeit ist man mit Wiederholungen bekannter Sozial-Reportagen zur alten Sendestruktur zurückgekehrt. Doch wie geht es für die Show-Formate weiter, schließlich hielt sich der Grünwalder Sender beim Screenforce Festival im Juni hinsichtlich dieser Programmfarbe bedeckt.Laut eines Berichts des Branchendienstes ‚DWDL‘ plant RTLZWEI-Programmdirektor Entertainment Malte Kruber vorerst mit Hugo Egon Balders Comedy-Showsund. Außerdem erhält das Stand-Up-Formatweitere Folgen. „Die Zuschauer können sich in der kommenden Saison über neue Folgen von «Genial daneben», «Genial witzig» und «NightWash» freuen“, lässt sich ein RTLZWEI-Sprecher in dem Bericht zitieren. „Darüber hinaus planen wir mit weiteren Formaten. Welche das sind und wann wir sie ausstrahlen, geben wir baldmöglichst bekannt.“Bedeckt hielt man sich über die Zukunft von Oliver Pocher. Eine Anfrage dieser Redaktion zur Zukunft der Sendungenundließ der Sender bislang unbeantwortet. Die beiden Pocher-Shows lieferten sehr wechselhafte Ergebnisse. Die vier Ausgaben von «Ein Haus voller Geld» brachten es auf Marktanteile zwischen 2,3 und 4,5 Prozent, während «Dinge gibt’s» 1,7 und 4,1 Prozent holte. Zum Vergleich: «Genial daneben» bewegte sich zwischen 2,2 und 5,7 Prozent, sodass ein Mittel von 3,7 Prozent heraussprang. Pocher lag mit seinen Shows also nur leicht darunter.Womit es sicher weitergehen wird, ist die Neuauflage vom, das nach Thomas Hermanns‘ Abschied mit Guido Cantz zum Einstünder umgebaut wurde. Er stand mit Sonya Kraus für insgesamt acht Folgen vor der Kamera, von denen bislang vier gesendet wurden. Darüber hinaus ist aber nicht bekannt, ob in diesem Jahr noch weitere Ausgaben produziert werden. Ein Sendetermin für die übrigen Folgen sowie für die Balder-Shows und «NightWash» steht derweil noch nicht fest. Es ist auch nicht bekannt, ob RTLZWEI am Donnerstag als Show-Tag festhält. Auch dazu äußerte sich der Sender gegenüber dieser Redaktion nicht.