Nach Joyn: Auch RTL+ bei Sky Stream verfügbar

TV-News

RTL Deutschland und Sky Deutschland haben ihre bestehende Partnerschaft erweitert.

Zum Deutschland-Start von Sky Stream, dem neuen TV-Angebot von Sky, das lineares Fernsehen und Streaming-Apps in einer neuen Box vereint, haben die beiden Unternehmen Sky Deutschland und RTL Deutschland ihre bisherige Content-Partnerschaft auf das neue Produkt erweitert. Nachdem RTL+ im Rahmen der Partnerschaft über Sky Q bereits verfügbar ist, können darüber hinaus ab sofort auch Kunden mit Sky Stream ganz einfach und direkt auf das umfangreiche Angebot des Streamingdiensts von RTL Deutschland zugreifen.Zudem können Kunden mit Sky Stream sämtliche Free-TV-Sender von RTL, darunter auch die Vollprogramme RTL, VOX und RTLZWEI , in HD-Qualität genießen. Neben dem Empfang in HD-Qualität stehen den Nutzern Funktionen wie Instant Restart oder Timeshifting bereit. Die meisten dieser RTL-Inhalte stehen den Sky-Abonnenten bis zu sieben Tage nach dem Ausstrahlungsdatum auf Abruf ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Zuletzt hatten Sky und RTL für zahlreiche Sportrechte miteinander kooperiert. So zeigt RTL am kommenden Wochenende die Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga, auch die Formel 1 ist Teil der Partnerschaft.„Wir sind sehr glücklich mit unserer strategischen Partnerschaft mit Sky Deutschland und freuen uns über die langfristige Erweiterung zum Start des neuen, innovativen Angebots Sky Stream. Nachdem wir mit unseren Produkten schon seit Jahren sehr prominent auf Sky Q eingebunden sind, kommen ab sofort auch die Kunden von Sky Stream in den vollen Genuss von RTL+ sowie RTL Catch Up TV in HD-Qualität. Das ist der nächste konsequente Schritt, neben dem Content-Angebot auch unsere Reichweiten in dieser besonderen Partnerschaft weiter auszubauen“, erklärt Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland.Barny Mills, CEO Sky Deutschland, fügt an: „Starke Partnerschaften sind heute essenziell, um Zuschauern ein umfangreiches, qualitativ hochwertiges Entertainmenterlebnis zu bieten. Daher sind wir sehr erfreut, unsere erfolgreiche Kooperation mit RTL Deutschland zu verlängern und punktgenau zum Produktlaunch auf Sky Stream zu erweitern. Die innovative und umfassende Zusammenarbeit mit RTL im Sport- und Fictionbereich ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir strategische Partnerschaften in Zukunft gestalten wollen – immer mit dem Ziel, unseren Kunden einen wirklichen Mehrwert zu bieten.”