Was in Bratislava passiert

Soap-Check

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» kommt es zum Streit zwischen Luis und Moritz, was in der Stadt passiert ist.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo, Mi - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo, Mi - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo, Mi - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Sascha gerät unter Zeitdruck, als er die Containerwand aus Brandschutzgründen noch einmal umlackieren muss. Fällt die Enthüllung samt Grillfest ins Wasser? Katharina ist sich unsicher, wie sie ihren Job in der Brauerei und ein zweites Kind unter einen Hut bringen soll. Wird sie ihre Arbeit erst einmal aufgeben müssen?Ringo wird von Benedikt zu einem Event eingeladen. Ist das die erhoffte Versöhnung zwischen Vater und Sohn, oder doch nur ein weiteres Machtspiel? Britta weiß, dass sie Theo tief verletzt hat und kann nur hoffen, dass das nicht auch das Ende ihrer Beziehung bedeutet... Nadine versucht Gunnar aus ihrem Leben zu vertreiben. schwierig, wenn sogar Ronja ihn mag...Als Tom endlich auf eine Annäherung mit Imani hofft, kommt ihm erneut sein Bruder in die Quere... Justus muss sich vor der Familie für seine Pläne für den Eiskader rechtfertigen. Lässt er sich umstimmen? Leyla ist entschlossen, sich trotz aller Widrigkeiten optimal auf ihr Comeback vorzubereiten.Moritz will von Luis wissen, was genau in Bratislava passiert ist. Wird Moritz daraus eine große Sache machen? Toni stößt im Internet auf einen Motor für Eriks und ihr Floß, der zu einem Schnäppchenpreis angeboten wird. Abgelenkt überfliegt sie das Kleingedruckte und greift zu. Doch als der Motor am nächsten Morgen geliefert wird, erwartet sie eine Überraschung...Isa hat sich mit Freunden und Bekannten versammelt, um gemeinsam mit Lukas nach Doros Leichnam zu suchen. Isa macht sich dabei große Sorgen um Lukas, der aber kaum zugänglich ist. Als Lukas dann nach über zwei Jahren der Ungewissheit tatsächlich den schmerzlichen Beweis dafür erhält, dass Doro bei dem Lawinenunglück ums Leben gekommen ist, trifft ihn das schwer. Obwohl Isa in diesem Moment gerne für ihn da wäre, muss Lukas das aber ganz alleine mit sich ausmachen.Karla weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, nun endlich den vermeintlichen Täter zu kennen, der Annika auf dem Gewissen hat. Janni merkt, dass ihre Freundin etwas vor ihr verbirgt, und macht sich große Sorgen um sie. Doch Karla kann mit niemandem über ihre neuesten Erkenntnisse reden und will sich zunächst bei Sascha weiter bezüglich des Verdachts vergewissern, weswegen sie ihn noch einmal zur Tatnacht befragt. Der kann ihr jedoch nichts Neues sagen, woraufhin sich Karla endlich Janni anvertraut, die ebenfalls geschockt ist, als sie erfährt, wer der Täter sein soll. Währenddessen verschafft sich der misstrauisch gewordene Sascha Zutritt ins Loft und findet die Liste mit den Fahrzeughaltern…