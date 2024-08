ProSieben gibt «Comedy-Battle» Sendeplatz in der Nacht

TV-News

Das Joyn-Format, das Ende Juli gestartet ist, kommt Ende August auch ins lineare Fernsehen – allerdings auf einem undankbaren Sendeplatz.

«Dirty Words» landete bei sixx am späten Montagabend. «The Race» ist bei ProSieben am Samstagnachmittag zu sehen. Nun gibt der Unterföhringer Sender ein weiteres Joyn-Format, das kürzlich auf dem Streamingdienst erschien, eine Free-TV-Ausstrahlung. Der Sendeplatz ist allerdings ähnlich undankbar, denn einem größeren Publikum bleibt die deutsch-österreichisch-schweizerische Ko-Produktion mit der Ausstrahlung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 22. August, ab 1:15 Uhr wohl verwehrt.ProSieben zeigt in der Nacht jeweils zwei Folgen der sechsteiligen Comedy-Show. Im Vorlauf setzt man um 20:15 Uhr auf, ehe vier Stunden eine alte-Folge wiederholt wird. ProSieben verzichtet somit auf die Chance, das «Comedy Battle» im Anschluss an das erfolgreiche Pufpaff-Format zu legen, um ein möglichst großes Publikum zu erreichen.Seit dem 24. Juli erscheinen die sechs Folgen im Wochentakt kostenlos bei Joyn in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darin werfen sich insgesamt 31 Comedians aus den drei Ländern ihre besten Pointen um die Ohren, um ihr Gegenüber ordentlich zu roasten. In jeder Folge gibt es zwei Länder-Duelle und ein Historien-Battle, wenn zwei Comedians in die Rolle bekannter Persönlichkeiten schlüpfen. Über den Battle-Sieg entscheidet eine Experten -Jury, in der ebenfalls die drei Länder anwesend sind. Abdelkarim vertritt Deutschland, Angelika Niedetzky Österreich und Charles Nguela die Schweiz. Moderiert wird die Produktion von Starkl film von Moderator Chris Stephan aus Österreich.Für Deutschland battlen sich Ingo Appelt, Passun Azhand, Lena Beermann, Kristina Bogansky, Hendrik Brehmer, Gino Christofaro, Sara Karas, Ana Lucía, Matthias Ludwig, Anissa Loucif, Florentine Osche, Drew Portnoy, Daniele Rizzo, Benni Stark, Rasmus Symanzik, Hans Thalhammer und Josepha Walter. Aus Österreich sind Roland Otto Bauschenberger, Pascal Hausberger, Hubert Mayr, Niko Nagl, Erika Ratcliffe, 'Satansbratan', John Smile und David Stockenreitner dabei, während für die Schweiz Jozo Brica, Teddy Hall, Cenk Korkmaz, Reena Krishnaraja, Leila Ladari und Jane Mumford antreten.