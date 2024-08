CNN schickt Promis auf Reisen

US-Fernsehen

Alan Cumming, Taraji P. Henson, Simu Liu, Billy Porter, Octavia Spencer und Questlove gehören zu den Gastgebern.

In sechs visuell beeindruckenden Episoden begleiteteinen anderen Gastgeber auf einer eindringlichen Reise und nimmt die Zuschauer mit, wenn sie sich an einen Ort begeben, der für sie persönlich von Bedeutung ist. In jeder Folge teilen unsere berühmten Reiseleiter Momente der persönlichen Reflexion, während sie die umfassendere Geschichte jedes Ortes, seiner Menschen und seiner Kultur aufdecken, um zu zeigen, warum diese spezifischen Reiseziele – sowohl gewöhnliche als auch außergewöhnliche – zu ihren Zufluchtsorten geworden sind.Zu den hochkarätigen Gastgebern gehören der Emmy- und Tony-Award-Gewinner Alan Cumming, die für den Oscar nominierte und Golden Globe-Gewinnerin Taraji P. Henson, der preisgekrönte Schauspieler Sim u Liu, der mit einem Grammy, Emmy und dreimal mit einem Tony ausgezeichnete Darsteller Billy Porter, die Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer und der mit einem Oscar und Grammy ausgezeichnete Musiker Questlove.„CNN Originals hat eine lange Tradition hochwertiger, moderierter Reisereportagen, die unser Publikum kennen und lieben gelernt hat“, sagte Amy Entelis, Executive Vice President of Talent, CNN Originals und Creative Development bei CNN Worldwide. “«My Happy Place» ist eine frische Interpretation des Genres, bei der ikonische Persönlichkeiten unsere Zuschauer auf diese aufschlussreichen Reisen führen.“„Wir freuen uns, mit den Augen unserer brillanten und beliebten Moderatoren einige unglaubliche Reiseziele hervorzuheben und zu entdecken, was sie so einzigartig macht“, sagte Andrew Fried, Gründer und CEO von Boardwalk Pictures. “Gemeinsam mit dem fantastischen Team von CNN Originals freuen wir uns darauf, diese herzerwärmende, informative und fesselnde Serie nächstes Jahr auf CNN zu bringen.“Die ausführenden Produzenten von «My Happy Place» sind Andrew Fried, Jamie Granet Bederman, Sarina Roma und Jane Yusim für Boardwalk Pictures sowie Amy Entelis, Lyle Gamm und Katie Hinman für CNN Original Series. Die Showrunnerin Alexandra Lowry ist eine der ausführenden Produzentinnen.