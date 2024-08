Super RTL setzt auf «Tom und Jerry»

TV-News

Bereits am frühen Morgen schicken die Verantwortlichen die Neuauflage auf Sendung.

Am Sonntag, den 25. August 2024, sendet Super RTL die gesamte Daytime drei unterschiedliche «Tom und Jerry»-Serien. Die Verantwortlichen beginnen um 07.45 Uhr mit, die die Folgen „Das häusliche Königreich“ und „Molekulare Reisen“ beinhaltet. Die Fernsehshow wurde im Jahr 2024 von Warner Bros. Animation neu aufgelegt.Insgesamt entstanden 117 verschiedene Episoden. Super RTL sendet den ersten Block bis 09.45 Uhr sowie zwischen 13.15 und 14.40 Uhr. Außerdem werden zwei Folgen zwischen 17.05 und 18.00 Uhr gezeigt. Das Spin-offbeginnt um 09.45 Uhr und stammt aus dem Jahr 2021. Tom und Jerry haben sich im New Yorker Royal Gate Hotel niedergelassen und sorgen für ein großes Durcheinander in der Großstadt. Mit dabei sind auch Jerrys Neffe Tuffy und Butch, eine Straßenkatze, die es auf Mäuse abgesehen hat.Die Animationsserie, die für HBO Max gedreht wurde, läuft zunächst bis 11.05 Uhr. Drei weitere Folgen werden zwischen 14.15 und 15.15 Uhr gesendet. Der Klassikerbeginnt um 11.05 Uhr und läuft mit Unterbrechungen der Neuauflagen bis 19.00 Uhr. Die Episoden sind teilweise schon im Jahr 1955 entstanden. Zu Beginn machen Tom, Jerry und Nibbles einen Ausflug nach Frankreich. Jerry und Nibbles machen eine Ausbildung zum Musketier. Jerry hat sich während seiner Zeit in Frankreich in die hübsche Lillie verliebt und schreibt ihr unentwegt Liebebriefe, welche von Nibbles überbracht werden müssen. Allerdings stellt Tom sich dem armen Nibbles jedes Mal aufs Neue in den Weg.