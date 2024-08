«Merz gegen Merz» geht weiter

TV-News

Mitte September treffen Christoph Maria Herbst und Annette Frier wieder aufeinander.

Ralf Husmanns Skript „Geheimnisse“ der Reihewurde schon seit längerem abgefilmt, nun steht die Ausstrahlung des Filmes an. Regie führte Felix Stienz bei der Episode, die am Donnerstag, den 12. September 2024, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.Die Ex-Eheleute Merz sind wieder da. Anne findet heraus, dass sie eine jahrelang versteckte Halbschwester hat. Und die heißt auch Anne und ist die viel bessere Version von ihr. Ihr Ex-Mann Erik ist auch nicht er selbst. Während er mit seinem Single-Leben hadert, schlittert Anne mit ihrem neuen Lover und der gemeinsamen Eventagentur in Richtung Pleite und braucht Geld. Ludwigs Erbe wäre eine Lösung, aber beim Notar kracht es gewaltig. Zum Entsetzen von Annes ahnungsloser Mutter Maria lässt Vater Ludwig beim Notar eine Bombe platzen: Es gibt eine uneheliche Tochter. Das lässt Anne Merz natürlich nicht auf sich sitzen. Sie steigt in den Ring – für ihr Geld und für die Liebe ihres Vaters. Unterstützt von Ex-Mann Erik, der heimlich seine Leere im Singleleben immer häufiger mit einem Bier begießt. Während Erik und seine Eltern Renate und Günter im Familienzwist kräftig mitmischen, hat Sohn Leon Stress mit seiner Frau Soraya und ihrem Ex Rico.Das ZDF strahlte am 28. September 2023 die Folge „Hochzeiten“ aus, die sich hervorragend schlug. Im Durchschnitt schalteten 3,18 Millionen Fernsehzuschauer ein, das bedeutete einen Marktanteil von 12,9 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,33 Millionen verbucht, der Marktanteil wurde auf 6,7 Prozent beziffert. Zeitgleich lief im Ersten «Nord bei Nordwest» und bei RTL «Team Wallraff – Reporter Undercover».