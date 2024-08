«Sarah Kohr» ist nicht im Koma

TV-News

Der neue Spielfilm ist Anfang September im ZDF zu sehen.

Das ZDF setzt die Krimireihemit Lisa Maria Potthoff fort. Die neue Ausgabe mit dem Titel „Koma“ ist bereits ab Samstag, den 31. August 2024, um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar. Am Montag, den 9. September 2024, wird die neue Folge im ZDF gesendet. Der Film stammt von Timo Berndt, Regie führte Mike Marzuk.Mehringer war in einer dunklen Gasse vor einem Treffen schwer verletzt worden. Eine Polizistin in Zivil konnte das Schlimmste verhindern. Nun wird Mehringer in einer Spezialklinik behandelt, in der man sich ausschließlich mit Wachkomapatienten beschäftigt. Sarah Kohr befürchtet, dass ihr einziger Vertrauter nie wieder aus dem Koma erwachen könnte. Sie verspricht Mehringers Ex-Frau Anna, alles dafür zu tun, um die Hintergründe dieses Angriffes heraus zu bekommen. Neben der Polizistin July Bastrich, die durch ihr Eingreifen Mehringer retten konnte, stößt Sarah Kohr auf verschiedene Verdächtige. Die Spuren führen alle in die Klinik der angesehenen Frau Prof. Dr. Gabriele Keuber. Offensichtlich hatte Anton Mehringer vor dem Angriff Hinweise in diese Richtung bekommen und soll nun aus dem Weg geräumt werden.Um 22.15 Uhr läuft die Free-TV-Premieremit Alexander Skarsgård und Nicole Kidman. Der totgeglaubte Prinz Amleth schleicht sich bei seinem Onkel ein, der inzwischen mit Amleths Mutter liiert ist. Bei seinem Rachevorhaben schicksalhaft von den Göttern geleitet, findet der Prinz zugleich eine Verbündete, die ihm einen Ausweg aufzuzeigen vermag. Im Jahr 895 n. Chr. bereitet der Wikingerkönig Aurvandil (Ethan Hawke) seinen zehnjährigen Sohn Amleth (Oscar Novak) auf die Thronfolge vor. Doch als Aurvandils Halbbruder Fjölnir (Claes Bang) den König ermordet und Amleths Mutter Königin Gudrún (Nicole Kidman) verschleppt, muss der Junge aus seiner Heimat fliehen und leistet einen Racheschwur.