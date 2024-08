«Naked Survival XXL» geht weiter

TV-News

Ende September setzt die Fernsehstation auf die vierte Staffel von «Expedition X».

Der Männersender DMAX setzt auf die neunte Staffel von. Die neuen Geschichten werden ab Freitag, den 6. September 2024, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. In der neuen Staffel der Survival-Serie werden zwölf ehemaligen Kandidaten zu sehen sein. Die Kandidaten werden in den eisigen Rocky Mountains in Montana abgesetzt, wo sie 40 Tage lang überleben müssen – ohne Wasser, ohne Essen, ohne Kleidung.Am Samstag, den 14. September 2024, setzt der Sender um 10.10 Uhr auf. Die Raneys haben bereits zahlreichen Aussteiger handfeste Schützenhilfe geleistet, wenn es darum ging, entlegene Hütten, Häuser oder Höfe vor dem Niedergang zu bewahren. Jetzt ist es an der Zeit, das eigene Landgut in Alaska, ein 16 Hektar großes Grundstück am Fuß der majestätischen Talkeetna Mountains, auf Vordermann zu bringen. Unterstützung bekommen Marty, Matt und Misty von drei Familiengenerationen, die allesamt kräftig mit anpacken.Bizarre Kreaturen, dunkle Mysterien oder unerklärliche Ereignisse: In, das am Sonntag, den 29. September, um 22.15 Uhr startet, geht Josh Gates den gruseligsten Geheimnissen rund um den Globus auf den Grund. Angstschweiß, Gänsehaut und der blanke Horror sind vorprogrammiert, wenn Josh gemeinsam mit erfahrenen Profis Geistern, Hexen, UFOs oder Werwölfen nachspürt. Zum Team gehören Jessica Chobot, Forscherin für paranormale Phänomene, sowie Biologe Phil Torres, der als Naturwissenschaftler nach rationalen Erklärungen für die unheimlichen Vorkommnisse sucht.