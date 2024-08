HGTV renoviert auf Hawaii

TV-News

Außerdem startet ein neuseeländischer Ableger von «Sort Your Life Out» beim Haus- und Gartensender.

Der Fernsehsender HGTV startet am Donnerstag, den 5. September 2024, die neue Reality-Dokumentation. Die Sendung bekommt den begehrten 20.15-Uhr-Sendeplatz und kann auch via discovery+ angesehen werden. Das Format folgt dem rasanten Alltag des Ehepaars Tristyn und Kamohai Kalama, die auf der ganzen Insel Oahu Renovierungprojekte haben. Hawaii ist der schwierigste Ort in Amerika, um Häuser zu verkaufen. Die Auswahl an Materialien ist begrenzt, die Transportkosten sind höher als die Materialien selbst und die Immobilienpreise sind unverschämt hoch.Ab Mittwoch, den 11. September 2024, läuft um 20.15 Uhr auch. Moderator Kanoa Lloyd wird von dem Tischler Sean Brown und der Organisationsexpertin Natalie Jane unterstützt. Gemeinsam werden sie die Wohnungen von acht glücklichen Kiwi-Familien entrümpeln, sortieren und aufräumen.Bereits am Montag, den 2. September 2024, beginnt die vierte Staffel vonum 21.10 Uhr. Im Anschluss läuft. Die Protagonisten dieser Serie liefern erstklassige Arbeit ab. Die erfahrenen Tischler, Schweißer und Kfz-Meister passen auch Offroad- und Expeditionsvehikel an die individuellen Anforderungen und Wünsche der Auftraggeber an. Denn am Ende soll jedes Detail passen.