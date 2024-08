Disney verschiebt Filme

Kino-News

Der Micky-Maus-Konzern hat seine Filme bis ins Jahr 2027 aktualisiert.

Walt Disney hat am Freitag eine neue Aktualisierung der Starttermine seiner Kinofilme veröffentlicht. Der Seachlight-Filmvon Jesse Eisenberg wird vom 18. Oktober auf den 1. November 2024 verschoben. Bei Marvel ersetztden Film, der am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen soll.Bei Marvel wurde ein noch namenloser Film gestrichen, der für den 24. Juli 2026 geplant war. Zuletzt sagte Disney-Chef Bob Iger, dass man die Projekte auf zwei bis drei Marvel-Kinoprojekte pro Jahr reduzieren müsse. Hintergrund ist, dass viele Marvel-Spielfilme hinter den Erwartungen des Micky-Maus-Konzerns zurückgeblieben sind.Der Spielfilmbleibt auf den 7. November 2025 datiert. Ursprünglich war der Spielfilm mit Oscar-Preisträger Mahershala Ali für 2019 angekündigt. Bislang hat Marvel jedoch noch keinen Regisseur gefunden, der das Projekt übernehmen möchte. Marvel-Studios-Chef Kevin Feige kündigte an, das Projekt weiter entwickeln zu wollen. Ein Kinostart im kommenden Herbst ist jedoch sehr unwahrscheinlich.