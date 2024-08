Neue Runde «Bargain Block»

US-Fernsehen

HGTV hat nach dem Erfolg im vergangenen Jahr eine neue Staffel aufgelegt.

Die neue Staffel der erfolgreichen HGTV-Serie, die am Mittwoch, den 4. September um 21 Uhr Premiere feiert, zeigt weitere bemerkenswerte Verwandlungen von Detroits heruntergekommensten Häusern. Die Renovierungsexperten und Partner Keith Bynum und Evan Thomas werden auf ihrer Reise durch die ikonischen amerikanischen Stadtviertel Detroits von Häuserblock zu Häuserblock begleitet.Mit fachkundigem Rat und der Unterstützung ihrer Freundin, der gebürtigen Detroiterin und Immobilienexpertin Shea Hicks-Whitfield, kaufen Keith und Evan die heruntergekommensten und baufälligsten Häuser eines Blocks, reißen sie bis auf die Grundmauern ab und schaffen erschwingliche, stilvolle und voll möblierte Starterhäuser, die ideal für Erstkäufer sind.In dieser Staffel kämpfen sich Keith und Evan durch den harten Detroiter Winter und Bauverzögerungen, um weitere bemerkenswerte Hausumbauten mit funktionalen Grundrissen und künstlerischem Design fertigzustellen. Ein verlassenes Haus, in dem Pflanzen, Moos und Pilze wachsen, inspiriert das Paar zu einem Regenwaldthema, während sie andere nahe gelegene Immobilien mit einer Casino-Atmosphäre und einem mexikanisch angehauchten Stil umgestalten. Bei der Premiere am 4. September wird Shea das neueste Projekt des Duos vorstellen - zwei identische, baufällige Häuser nebeneinander, die jeweils nur 6.500 US-Dollar kosten. Um das bezaubernde Fairytale House mit seiner gewölbten Eingangstür und den Lebkuchendetails aufzuwerten, werden Keith und Evan eine große Hauptsuite bauen, eine auffällige rote Marmorarbeitsplatte in der Küche installieren und eine maßgeschneiderte Wand im Gästebad mit einem Goldmuster bemalen.