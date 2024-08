Neue «Bobs Burgers»-Folgen

TV-News

ProSieben Fun setzt auf die 13. Staffel, die auch schon bei Disney+ ausgestrahlt wurden.

22 neue Folgen vonstrahlt der lineare Fernsehsender ProSieben Fun ab Montag, den 19. August 2024, um 20.15 Uhr aus. Die animierte Comedy-Serie beginnt mit der Folge „Bob oder nicht, das ist hier die Frage“, die am 25. September 2022 beim US-Network FOX Premiere feierte. Die Show erreichte in den Vereinigten Staaten von Amerika 1,67 Millionen Fernsehzuschauer.Herr Fischoeder möchte, dass sein Bruder Felix zugibt, dass er ihm vor vielen Jahren einen Pokal gestohlen hat, und beauftragt die Belchers, eine Adaption von William Shakespeares Hamlet aufzuführen, um "das Gewissen der Verwandten zu fangen". Wie zu erwarten, ist das nicht gerade Broadway-reif. In der Zwischenzeit setzt Louise alles daran, ihren Vater davon zu überzeugen, dass sie alt genug ist, um die Messer des Restaurants zu schärfen, was derzeit Tinas Aufgabe ist.Die Serie läuft in Doppelfolgen, weshalb die zweite Folge „Der Graus am See“ schon um 20.35 Uhr folgt. Die Kinder der Belchers wollen endlich einmal in den Sommerurlaub fahren, und auch ihre Mutter träumt von einem Kurztrip. Also buchen sie eine Übernachtung in einer Hütte am See. Dass es dort weder Strom noch Trinkwasser gibt, stört Linda ganz und gar nicht – ihre Familie aber umso mehr. Doch das ist noch nicht das Schlimmste an dem Ausflug.