«Beyond Oak Island» geht weiter

TV-News

Neue Folgen sollen am Sonntagabend bei Kabel Eins Doku punkten.

, beim US-Fernsehsender A&E auch als «Beyond Oak Island» bekannt, wird in Deutschland fortgesetzt. Der Fernsehsender Kabel Eins Doku hat neue Folgen eingekauft und wird diese ab Sonntag, den 18. August 2024, um 20.15 Uhr zeigen.Die leidenschaftlichen Schatzsucher Rick und Marty Lagina präsentieren die aufregendsten Abenteuer rund um verborgene Schätze weltweit. Aztekisches Gold, wertvolle Artefakte der Native Americans, Kisten voller Geschmeide und versunkene Schiffe mit kostbarer Ladung - auch wenn bereits vieles entdeckt wurde, unter der Erde warten noch einige Schätze darauf, mit Hilfe der Lagina-Brüder ans Tageslicht gebracht zu werden. Rick und Marty Lagina reisen in der Folge „Untergang der Silberflotte – Teil 1“ gemeinsam mit Matty Blake nach Florida. Die Schatzsucher treffen dort auf Gary Drayton, der auf der Suche nach Gold, Silber und Juwelen aus einem im Jahr 1715 versunkenen Schiff der Spanier ist. Die Auflösung ist eine Woche später zu sehen.Am Montagabend setzt Kabel Eins Doku um 21.45 Uhr auf. Mike Wolfe und Frank Fritz reisen durch die USA, um Schätze im Schrott aufzuspüren. Die Trödelsammler mit geschultem Auge und einer Menge Hintergrundwissen findet man in vollgestopften Garagen, bei Haushaltsauflösungen und in der Nähe von Müllcontainern. Nicht immer springt das große Geld dabei heraus, aber spannende Geschichten sind bei diesem Job garantiert.