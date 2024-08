Premiere am Mittwoch: «Wir für immer»

TV-News

Der neue Spielfilm mit Philip Günsch und Marie Leuenberger kommt am 11. September 2024.

Am Mittwoch, den 11. September 2024, strahlt Das Erste den Spielfilmaus. Die Produktion der Lieblingsfilm GmbH wurde zwischen dem 13. April und 16. Mai 2023 in Köln und an der Nordsee gedreht. Das Drehbuch wurde von den Brüdern Thomas Schmid und Johannes Schmid verfasst, letzterer übernahm auch die Regiearbeit.Janns Mutter Lina ist besonders, kreativ, spontan: Welcher 17-Jährige hat schon eine Mutter, die morgens um sechs ein opulentes Frühstück auf dem Dach veranstaltet, um den Sonnenaufgang zu sehen, die barfuß unter dem Esstisch liegt und lachend ein Selfie mit ihrem Sohn einfordert? Aber da ist auch Linas dunkle Seite: wenn sie sich verkriecht, in Panik gerät und von traumatischen Erlebnissen eingeholt wird. Wenn ihre Forderungen maßlos werden, sie nicht allein sein kann und Jann vom Kind zum Kümmerer werden muss.Immer am Rand der emotionalen Erschöpfung kämpft sich Jann allein durch den Alltag von Schule, Nebenjob und Haushalt. Als er Selma kennenlernt, drängt sich etwas Neues, Aufregendes in Janns durchorganisierten Alltag. Er entdeckt eine andere Art der Liebe, eine, die ihn hält und nicht nur braucht. Das fragile Arrangement zu Hause gerät ins Wanken und provoziert dramatische Entwicklungen. Jann muss Entscheidungen treffen – für sich und seine Mutter.