Ex-«AWZ»-Darstellerin geht zu «GZSZ»

Zwischen 2011 und 2014 verkörperte Anna-Katharina Fecher bei «Alles was zählt» die Rolle der Melanie Wendt. Nun wechselt sie zur RTL-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten».

Anna-Katharina Fecher heuert bei der RTL-Soapan, nachdem sie zwischen 2011 und 2014 für die Vorlauf-Serievor der Kamera gestanden war. Am Berliner Kiez verkörpert sie die Rolle der 29-jährige Matilda Kaltenbach, die als „zielstrebige Anwältin“ beschrieben wird, die in Hannover und Marbella unter komplizierten familiären Verhältnissen aufgewachsen ist und nun auf Berufswegen nach Berlin kommt und dort auf ihre Familie trifft. Zu sehen ist Fecher ab Folge 8.116, die am 30- September bei RTL ausgestrahlt werden soll.Für die Schauspielerin ist ihre neue Rolle nicht die erste bei «GZSZ». „Bei «GZSZ» war ich sogar schon zweimal – als Lydia im Jahr 2011 und als Julia 2018. 2021 bin ich dann das erste Mal Mutter geworden“, verrät Anna-Katharina Fecher in einem Interview mit RTL.Über ihre Rolle bei der UFA-Serial-Drama-Produktion sagt sie: „Matilda ist sehr zielstrebig und geht in ihrem Beruf voll auf. Sie hat klare Ziele im Leben und kämpft dafür. Ich finde, Matilda ist sehr willensstark und hat es als Anwältin wirklich drauf. Sie traut sich nicht nur einiges zu, sie ist auch richtig gut, in dem was sie macht. Im Sozialen ist sie eher skeptisch, weiß aber, wie man mit Menschen interagiert.“