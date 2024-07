Lars Stindl ersetzt Stefan Kuntz als Sat.1-Experte

TV-News

Seinen ersten Einsatz hat der ehemalige Kapitän von Borussia Mönchengladbach beim Zweitliga-Auftakt am Freitag zwischen Köln und Hamburg.

Erst vor wenigen Wochen hat Ex-Nationalspieler Lars Stindl seine Fußball-Schuhe an den Nagel gehängt, nachdem er nach vielen Jahren bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach eine letzte Saison bei seinem Heimatverein Karlsruher SC verbracht hatte. Dem Fußball wird der 35-Jährige treu bleiben, denn Sat.1 hat ihn als Bundesliga-Experten verpflichtet.Stindl, Confed-Cup-Sieger von 2017 und damals auch Torschützenkönig, folgt auf Stefan Kuntz, der beim Bällchensender zuletzt immer als Experte bei wichtigen Bundesliga-Übertragungen gesetzt war. Der Europameister von 1996 hatte im Mai aber das Amt des Sportvorstands des Zweitligisten Hamburger SV übernommen.„Ich bin gespannt, das alles jetzt aus einem anderen Blickwinkel zu beobachten und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem «ran»-Team“, erklärt Lars Stindl, der seine Premiere am Sat.1-Mikrofon am kommenden Freitag, 2. August, beim Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV geben wird. Neben dem neuen Experten berichtet Moderator Matthias Opdenhövel ab 19:50 Uhr aus dem Kölner Stadion. Wolff Fuss kommentiert die Partie. Im August folgen neben dem Start der 1. Bundesliga am 23. August zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen noch der UEFA Super Cup zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo (14. August) – hier wird Markus Babbel als Experte fungieren – sowie drei Tage später der DFL Supercup zwischen Leverkusen und dem VfB Stuttgart (17. August).