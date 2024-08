Neue David-Duchovny-Serie startet 2024

England

Die neue Serie wurde kürzlich in London und Griechenland gedreht.

Prime Video hat heute erste Bilder der brandneuen britischen Originalserievon James Wood («Rev») veröffentlicht, in der David Duchovny («Akte X»), Carice van Houten («Game of Thrones») und Jack Whitehall («Jungle Cruise») die Hauptrollen spielen. Die Serie wurde kürzlich nach Dreharbeiten in London und Griechenland abgedreht.Jack Whitehall spielt Adam Healey, einen charmanten „Kindermädchen”, der sich in die vorlaute, wohlhabende Familie Tanner einschleust, um sie zu zerstören. Der in London und Griechenland spielende Psychothriller ist voller dunkler Familiengeheimnisse, Manipulation und Verrat und wirft die Frage auf, warum Adam Jamie Tanner so sehr verabscheut. David Duchovny spielt Jamie Tanner, Carice van Houten spielt Nat Tanner, Jamies Frau, und Harry Gilby («Tolkien»), Teddie Allen («Swallows and Amazons») und Phoenix Laroche («Trying») spielen ihre drei Kinder. Weitere Rollen sind besetzt mit Christine Adams («Hijack») als Nats bester Freundin Jules, Raza Jaffrey («Homeland») als Jules' Ehemann Damien und den Newcomern Rianna Kellman und Jade Khan als Jules' und Damiens Töchter.Jack Whitehall sagte: „Was für unglaubliche 18 Wochen – von den Dreharbeiten in London im Februar bis zum Ende bei 37 Grad Hitze auf Paros. Die Dreharbeiten waren eine unglaubliche Erfahrung, und ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir erreicht haben. Ich bin so glücklich, dass ich jeden Tag mit so vielen unglaublich talentierten Menschen an diesem Projekt arbeiten konnte. Ich kann es kaum erwarten, bis Sie das Endergebnis sehen, wenn es nächstes Jahr weltweit auf Prime Video veröffentlicht wird!“Tara Erer, Leiterin der Originalproduktionen für Großbritannien und Nordeuropa bei Amazon MGM Studios, sagte: „Es war eine absolute Freude zu sehen, wie James Woods Drehbücher mit unserer unglaublichen Besetzung unter der Leitung von Jack, David und Carice zum Leben erweckt wurden. Die Wendungen und Überraschungen werden unsere Kunden in Atem halten!”Tim Hincks, Executive Producer von Expectation, sagt: „Ich bin absolut begeistert, dass wir dieses außergewöhnliche Drama mit Prime Video produziert haben. James Wood hat ein brillantes, dunkles und köstliches Drehbuch geschrieben, und die Besetzung von David Duchovny, Carice van Houten und Jack Whitehall verspricht, dass Malice ein Muss ist.“Die sechsteilige Serie wird von Mike Barker («Fargo») und Leonora Lonsdale («Dangerous Liaisons») inszeniert. Malice ist eine Koproduktion von Expectation und Tailspin Films. Executive Producer für Expectation ist Tim Hincks, Executive Producers für Tailspin sind Imogen Cooper («Ghosts») und James Wood. Georgina Lowe («Black Mirror») ist die Serienproduzentin und Amy Hubbard («Hijack») ist die Casting-Direktorin.