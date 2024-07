Joyns «Comedystreet» feiert kommende Woche Premiere

TV-News

Neben Simon Gosejohann spielen auch Sandra Sprünken und Marco Gianni Passanten Streiche.

Als Joyn Anfang Juni das Comeback vonankündigte, überraschte nicht nur die Tatsache, dass es sich um ein Format handelte, das seit über einem Jahrzehnt im Archiv stand, sondern auch der Umfang. Mit 20 Folgen bestellte der Streamingdienst beim hauseigenenen Produzenten Redseven Entertainment ungewöhnlich viele Asugaben für ein Streamingformat. Knapp zwei Monate später nach der Ankündigung stellte man nun die Ausstrahlung in Aussicht. «Comedystreet» feiert bereits am 7. August sein Joyn-Debüt.Und eine weitere Überraschung hat Joyn zusätzlich im Gepäck. Neben Format-Veteran Simon Gosejohann spielten in den vergangenen Wochen auch Comedian und Moderatorin Sandra Sprünken und Social-Media-Entertainer Marco Gianni Streiche auf offener Straße. Eins hat sich nicht verändert: Noch bevor die ahnungslosen Passanten wissen, wie Ihnen geschieht, sind die Comedians mit der versteckten Kamera auch schon wieder weg.„Wahnsinn! Seit mehr als 20 Jahren gibt es meine «Comedystreet». Das feiern wir mit 20 neuen Folgen auf Joyn . Es macht so einen Spaß, wieder auf die Straße zu gehen und für peinlich berührte Gesichter zu sorgen. Willkommen im Team, Sandra und Marco. Ich werde euch zeigen, wer der Master ist. Schnallt euch an: «Comedystreet» is back!“, so Simon Gosejohann.Sandra Sprünken freut sich auf ihr Debüt: „«Comedystreet» ist einfach absolut Kult. Ich habe alle Staffeln gesehen und war immer großer Fan. Deshalb freue ich mich, jetzt neben Simon und Marco hier für Lacher zu sorgen. Denn sind wir mal ehrlich, ahnungslose Leute zu pranken ist einfach der beste Job der Welt.“ Marco Gianni fügt an: „«Comedystreet» mit Simon Gosejohann war einer der Gründe, warum ich als Kind davon geträumt habe, im Fernsehen zu sein. Ich bin stolz darauf, jetzt ein Teil dieses legendären Formats zu sein.“