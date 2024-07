«Mama ist die Best(i)e»: Adele Neuhauser wird zum Racheengel

TV-News

Das ZDF und Servus TV produzieren derzeit einen Krimi-Zweiteiler, in dem die Schauspielerin eine einstige Society-Lady mimt, die nach einem zehnjährigen Gefängnisaufenthalt zum Racheengel mutiert.

In Wien entsteht derzeit der bittersüße Krimi-Zweiteiler, der für das ZDF und ServusTV umgesetzt wird. Seit rund zwei Wochen laufen bereits die Dreharbeiten, die auch in Niederösterreich stattfinden und bis Mitte September abgeschlossen sein sollen. In der Hauptrolle spielt Adele Neuhauser an der Seite von Stefanie Stappenbeck, Aglaia Szyszkowitz, Elena Uhlig, Manuel Rubey, Fanny Krausz, Andreas Lust, Bernhard Schir, Edita Malovcic, Roland Koch, Michou Friesz, Miriam Fussenegger.Die Hauptfigur ist die einstige Society-Lady Gloria (Neuhauser), die nach einem zehnjährigen Gefängnisaufenthalt zum Racheengel wird – für ihre eigene Familie, die sie nach dem Mord an ihrem Gatten im Stich gelassen hat. Das Drehbuch verfasste Uli Brée, Regie führt Ute Wieland.«Mama ist die Best(i)e» ist eine Koproduktion von Mona Film und Tivoli Film Produktion mit ZDF und ServusTV. Seitens Mona Film fungieren Thomas Hroch und Gerald Podgornig als Produzenten. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Anja Helmling-Grob, bei ServusTV haben Frank Holderied und Robert Feitzinger die Redaktion. Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.