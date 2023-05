FOX beendet «Call Me Cat»

US-Fernsehen

Die rückläufige Zuschauerbilanz nach dem Tod Leslie Jordan sorgten für die Einstellung.

Die Sitcomist nach drei Staffeln bei Fox abgesetzt worden. "Wir sind sehr stolz auf «Call Me Kat». Aber leider war die Zuschauerresonanz nicht so groß, wie wir gehofft hatten", sagte ein Fox-Sprecher in einer Stellungnahme. "Wir sind dankbar für unsere Partnerschaft mit Warner Bros. Television, That's Wonderful Productions, Sad Clown Productions, BBC Studios, Mayim Bialik, Jim Parsons und der gesamten Besetzung und Crew für ihre Arbeit und ihr Engagement für «Call Me Kat»."Die Multi-Cam-Comedy war ein hochkarätiger Neuzugang für Fox im Jahr 2019, als das Network der Serie in einem hart umkämpften Wettbewerb eine Serienzusage gab, bevor es sie im Mai 2020 offiziell in Serie schickte. Sowohl die Hauptdarstellerin der Serie, Mayim Bialik, als auch der ausführende Produzent, Jim Parsons, kamen frisch von der 12. und letzten Staffel des CBS-Hits «The Big Bang Theory», damals war «Call Me Kat» ihr erstes Fernsehprojekt nach dieser Serie darstellt.Fox zeigte die Serie am Sonntag, den 3. Januar 2021, bevor sie für den Rest der Laufzeit auf den Donnerstag verlegt wurde. Die Serie hatte anfangs recht gute Einschaltquoten, fiel danach aber schnell ab. Nach den jüngsten Nielsen Live+7-Quoten erreichte die Serie in dieser Staffel durchschnittlich 2,2 Millionen Zuschauer und eine Einschaltquote von 0,4 bei den Erwachsenen 18-49. Der Tod des Schauspielers Leslie Jordan hat noch einmal die Quoten gedrückt.