FX terminiert «Alien: Earth»

US-Fernsehen

Die vierte Staffel von «The Bear» kommt Ende Juni 2025 zurück.

Die Starttermine für drei kommende Serien von FX, Hulu und Disney+ wurden bekannt gegeben, darunter die vierte Staffel der mit einem Emmy Award ausgezeichneten Serie «The Bear», die Premiere der mit Spannung erwarteten Science-Fiction-Serie «Alien: Earth» des Emmy-Award-Gewinners Noah Hawley und die neue Dramaserie «The Lowdown» des renommierten Produzenten Sterlin Harjo., die von der Kritik gefeierte, mit einem Emmy Award ausgezeichnete Erfolgsserie, startet am Mittwoch, dem 25. Juni, auf Hulu mit allen 10 Folgen, die ab 20 Uhr ET / 17 Uhr PT verfügbar sind, sowie international auf Disney+. In der vierten Staffel kämpfen Carmen „Carmy“ Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) und Richard „Richie“ Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) nicht nur ums Überleben, sondern wollen The Bear auch auf die nächste Stufe bringen. Mit neuen Herausforderungen an jeder Ecke muss sich das Team anpassen, umstellen und überwinden. In dieser Staffel geht es bei dem Streben nach Perfektion nicht nur darum, besser zu werden, sondern auch darum, zu entscheiden, was es wert ist, bewahrt zu werden. In weiteren Rollen sind Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas und Matty Matheson zu sehen, Oliver Platt und Molly Gordon sind in wiederkehrenden Rollen zu sehen., eine neue Dramaserie von Noah Hawley, inspiriert von der gefeierten Filmreihe, wird am Dienstag, dem 12. August, Premiere feiern. Die ersten beiden Folgen werden um 20 Uhr auf Hulu und um 20 Uhr auf dem linearen FX-Kanal sowie international auf Disney+ zu sehen sein. Eine neue Folge der achtteiligen Staffel wird jeweils am folgenden Dienstag um 20 Uhr auf Hulu und um 20 Uhr auf FX ausgestrahlt. Im Jahr 2120 wird die Erde von fünf Konzernen regiert: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic und Threshold. In dieser Ära der Konzerne existieren Cyborgs (Menschen mit biologischen und künstlichen Körperteilen) und Synthetiker (humanoide Roboter mit künstlicher Intelligenz) neben den Menschen. Doch das Blatt wendet sich, als der geniale Gründer und CEO der Prodigy Corporation eine neue technologische Errungenschaft vorstellt: Hybriden (humanoide Roboter mit menschlichem Bewusstsein). Der erste Hybrid-Prototyp namens „Wendy“ läutet eine neue Ära im Wettlauf um die Unsterblichkeit ein. Nachdem das Raumschiff von Weyland-Yutani in Prodigy City abstürzt, begegnen „Wendy“ und die anderen Hybriden mysteriösen Lebensformen, die schrecklicher sind, als sich irgendjemand jemals hätte vorstellen können., eine neue Dramaserie von Sterlin Harjo mit Ethan Hawke als ausführendem Produzenten, feiert am Dienstag, dem 23. September, um 21 Uhr auf FX mit den ersten beiden Folgen der achtteiligen Staffel Premiere. Eine neue Folge wird jeweils am folgenden Dienstag um 21 Uhr auf FX ausgestrahlt. Die Folgen sind am Tag nach der Premiere auf Hulu verfügbar. Die neue Serie wird auch international auf Disney+ zu sehen sein. Lee lebt und arbeitet in einem seltenen Buchladen im Herzen von Tulsa – einem lokalen Zufluchtsort und inoffiziellen Treffpunkt der Gemeinde. Lee ist zwar kein Idealist, aber er ist fest entschlossen, Korruption aufzudecken und die versteckten Missstände der Stadt ans Licht zu bringen, auch wenn er sich damit in Gefahr begibt. Seine ständigen Ermittlungen führen ihn tief in die Unterwelt von Tulsa – und oft weg von seiner 14-jährigen Tochter „Francis“ (Ryan Kiera Armstrong), einem frühreifen Kind, das seine Neugier geerbt hat und sich danach sehnt, ihn auf seinen Abenteuern zu begleiten. Seine Ex „Samantha“ (Kaniehtiio Horn) ist von Lees endlosen Nachforschungen genervt, sieht aber immer noch das Gute in ihm – vor allem, wenn es um Francis geht, das Einzige, für das sie immer da waren. Als auf die Veröffentlichung von Lees neuestem Enthüllungsbericht – einer tiefen Eintauch in die mächtige Familie Washberg – unmittelbar der verdächtige Selbstmord von „Dale Washberg“ (Tim Blake Nelson), dem schwarzen Schaf der Familie, folgt, weiß Lee, dass er an etwas Großes geraten ist. Er folgt den Spuren, die Dale hinterlassen hat, und fordert jemanden auf, die Umstände seines Todes genauer zu untersuchen. Lee findet heraus, dass „Betty Jo“ (Jeanne Tripplehorn), die trauernde Witwe, mehr an ihrem Schwager „Donald Washberg“ (Kyle MacLachlan), einem Gouverneurskandidaten, interessiert zu sein scheint als an ihrem verstorbenen Ehemann. Und mächtige Kräfte wollen Lee daran hindern, mehr zu erfahren. Lee hat auch die Aufmerksamkeit eines mysteriösen Fremden auf sich gezogen, der immer dann auftaucht, wenn Lee ihn am wenigsten erwartet: Der kultivierte und charmante „Marty“ (Keith David) teilt Lees Wertschätzung für große literarische Geister und scheint ungewöhnlich interessiert an seinen Ermittlungen zur Familie Washberg zu sein.