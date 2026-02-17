US-Fernsehen

«The SpongeBob Movie: Search for SquarePants» startet bei Paramount+

von

Der vierte Kinoauftritt des Kultschwamms feiert am 17. Februar seine Streaming-Premiere.

Paramount+ bringt «The SpongeBob Movie: Search for SquarePants» am 17. Februar in den USA und Kanada ins Programm. Der Animationsfilm ist der inzwischen vierte Kinofilm rund um die Figur SpongeBob Schwammkopf und erweitert das bereits umfangreiche Universum des gelben Meeresbewohners auf der Plattform. Unklar ist der Erscheinungstag in Deutschland.

In «Search for SquarePants» begibt sich SpongeBob gemeinsam mit seinen Freunden aus Bikini Bottom auf ein neues, turbulentes Abenteuer. Um seinem Chef Mr. Krabs seinen Mut zu beweisen, folgt er dem sagenumwobenen Geisterpiraten Flying Dutchman auf eine waghalsige Reise durch die Tiefen des Ozeans. Die Geschichte verspricht laut Ankündigung ein besonders großes, gelbes und vor allem temporeiches Comedy-Spektakel.

Regie führte Serienveteran Derek Drymon. Zum bekannten Sprecherensemble gehören erneut Tom Kenny (SpongeBob), Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence und Mr. Lawrence. Ergänzt wird der Cast durch prominente Gaststimmen wie George Lopez, Ice Spice, Arturo Castro, Sherry Cola sowie Regina Hall und Mark Hamill.


Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

