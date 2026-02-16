Abenteuer-Serie «Nautilus» in Free-TV-Premiere bei Neo

Die britisch-australische Produktion «Nautilus» wird hierzulande im Free-TV beim ZDF beheimatet sein. Konkret wird die zehnteilige Abenteuer-Serie zunächst ab Freitag, 27. März 2026 im Streaming-Portal abrufbar sein und ab Freitag, 3. April, 20.15 Uhr, in ZDFneo linear ausgestrahlt. Für die Produktion ließ sich Showrunner James Dormer von Jules Vernes Abenteuerroman "20.000 Meilen unter dem Meer" inspirieren. In Hauptrollen sind Shazad Latif als Nemo, Georgia Flood als Humility und Thierry Frémont als Benoit zu sehen. Regie führten Michael Matthews, Ben C. Lucas sowie die britisch-deutsche Regisseurin Isabelle Sieb, die auch an der Serie «Vigil Tod auf hoher See» beteiligt war.
Das ist die Story: Die mächtige British East India Trading Company lässt in den 1850er-Jahren in einer Strafkolonie in Indien ein neuartiges Wasserfahrzeug bauen: das U-Boot Nautilus. Doch einigen Gefangenen um den hochgebildeten Nemo gelingt es, das Gefährt in ihre Gewalt zu bringen und zu flüchten. Der Architekt Benoit schließt sich ebenfalls der Gruppe an, da die Company ihm falsche Versprechungen gemacht hat. Wenig später stößt auch noch zunächst unfreiwillig die junge Engländerin Humility dazu.
Die bunt zusammengewürfelte Truppe an Bord muss sich zusammenraufen, wobei es ihr der impulsive und draufgängerische Kapitän Nemo nicht immer leicht macht. Gemeinsam geht es auf eine abenteuerliche Reise, die vom sagenumwobenen Atlantis bis zum nordischen Göttinnengrab bei den Säulen von Halvar führt. Allerdings sind der skrupellose Company-Direktor Crawley, Nemos rachsüchtiger Jugendfreund Billy und auch Humilitys hochnäsiger Verlobter Lord Pitt der Nautilus auf den Fersen.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel