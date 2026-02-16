The HISTORY Channel sucht nach dem Gral

TV-News

«Die Suche nach dem Heiligen Gral», «Britanniens verborgene Schätze» und neuen Folgen von «Entscheidung auf dem Schlachtfeld» laufen im April.

The HISTORY Channel hat seine Programmhighlights für den Zeitraum vom 4. bis 17. April 2026 bekanntgegeben und setzt dabei auf historische Spurensuche, archäologische Entdeckungen und militärische Wendepunkte. Im Mittelpunkt steht die deutsche TV-Premiere des dreiteiligen Doku-Events, das ab dem 6. April jeweils montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.In der Produktion begibt sich die britische Paläopathologin Alice Roberts auf eine Reise entlang der Südküste Englands, um der Legende um Joseph von Arimathäa und den Heiligen Gral nachzugehen. Stationen sind unter anderem Cornwall, Dorset, die Isle of Wight sowie Glastonbury. An geschichtsträchtigen Orten wie dem Chalice Well und den Ruinen der Glastonbury Abbey untersucht Roberts historische Quellen und archäologische Spuren, um den Ursprüngen des Mythos auf den Grund zu gehen.Ebenfalls am 6. April startet eine Sonderprogrammierung von. Ab 9:25 Uhr zeigt der Sender zehn Episoden der Doku-Reihe am Stück. Auch hier steht Alice Roberts im Fokus, die archäologische Ausgrabungen in Großbritannien begleitet  von prähistorischen Siedlungen über römische Städte bis hin zu Relikten aus der industriellen Revolution und den Weltkriegen. Die Wissenschaftlerin spricht mit Expertinnen und Experten und analysiert Funde direkt im Labor.Ab dem 17. April folgt schließlich die Senderpremiere der zweiten Staffel von. Die sechs einstündigen Episoden werden freitags ab 21:55 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Thematisiert werden legendäre Gefechte wie Hastings, Marathon, Azincourt oder Sekigahara. Die Reihe beleuchtet dabei nicht nur bekannte Feldherren wie Julius Cäsar, Attila oder Wilhelm den Eroberer, sondern ordnet taktische Entscheidungen, technische Entwicklungen und politische Hintergründe in ihren historischen Kontext ein.