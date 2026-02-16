Über 6 Millionen: So lief der 9. Tag «Olympia» im Zweiten

Quotennews

Felix Maier von 16. Februar 2026, 08:38 Uhr

Der 9. Wettkampftag von «Olympia Milano Cortina» lief live im ZDF - so lief der zweite Sonntag für das Zweite.

Bereits der erste Sonntag (08.02.2026) der aktuellen «Olympischen Winterspiele» ging aus TV-Sicht an das «Ski Alpin Riesenslalom» holten starke 2,34 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, der frühe Marktanteil begeisterte mit 29,0 Prozent. Die jüngeren Zuschauern konnten zunächst mit 0,40 Millionen und 25,5 Prozent definiert werden. Ab 10:50 Uhr fiel mit dem «Bob Monobob» der Frauen direkt der nächste Meilenestein. Die Gesamtreichweite stieg auf 3,18 Millionen und daher auch der Marktanteil auf 33,9 Prozent. Bei den Jüngeren ging es hoch auf 0,60 Millionen und daher sagenhafte 36,4 Prozent am entsprechenden Markt.



Den Peak am Vormittag gab es bei den 12,5 km im «Biathlon». Satte 4,65 Millionen Zuschauer schauten ab 11:15 Uhr im Zweiten rein, damit explodierte der Marktanteil auf 42,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich das Interesse auf 0,82 Millionen Fernsehende und damit eine Quote von 38,4 Prozent. Bis in den Nachmittag hinein hielt sich mit dem «Ski Freesyte Dual Moguls» der Herren und unter anderem dem Mixed Team vom «Snowboard Cross» die Reichweite deutlich über vier Millionen. Bei letztgenanntem Event ergab sich ab 14 Uhr eine Reichweite von 4,88 Millionen Zuschuaern und daher bliebt die Quote im Zweiten bei überragenden 38,1 Prozent. Bei den Jüngeren ergab sich mit 0,91 Millionen sogar ein neuer Bestwert, hier ergab der Anteil am Entsprechenden Markt exzellente 36,3 Prozent an.



Ab 14:45 Uhr ging es in die 10 km «Biathlon» der Herren und prompt stieg die Reichweite erneut. Bei 5,30 Millionen Zuschauern im Nachmittagsprogramm gehen so langsam die Superlativen aus, 40,0 Prozent Marktanteil sprechen da eine ganz eigene Sprache. Die Jüngeren zogen natürlich mit, mit 0,93 Millionen Zuschauern im entsprechenden Alter waren 37,3 Prozent drin. Über den Nachmittag hinweg nahm sich das «Olympia»-Programm eine kleine Verschnaufpause mit zwischenzeitlich "nur noch" 3,64 Millionen Zuschauern beim «Eishockey», dennoch lag der Marktanteil mit 26,5 Prozent natürlich im absolut grünen Bereich. Zurück auf die ganz große Bühne ging es ab 18:30 Uhr - zunächst mit dem «MixTeam Skeleton»-Event und bis zu 6,17 Millionen Zuschauern. Abermals kletterte der Marktanteil auf bis zu 30,0 Prozent und nun rückten vor allem die jüngeren Zuschauer in den Fokus. Überragende 1,20 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 32,1 Prozent im Vorabenprogramm. Doch es sollte noch besser werden - mit dem «Skispringen» ab 19:35 Uhr erreichte das



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

