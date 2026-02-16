Quotennews

«Kuchen oder Chaos» ist auch am Sonntag bodenlos schlecht

von

«Das Backbattle der Reality-Stars» ging am 11. Februar um 23 Uhr bei Sat.1 an den Start - mit kaum Erfolg. Die Wiederholung am Sonntag verkohlte noch schlimmer.

Wenn man sich bereits die erste Ausstrahlung hätte sparen können, kann die Wiederholung kaum ein Erfolg werden - oder? Sat.1 wagt bei «Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars» den Versuch dennoch. Die Show ging am zurückliegenden Mittwoch, dem 11. Februar, um 23 Uhr auf Sendung. Das wollten 0,30 Millionen Zuschauer nochs ehen, die Quote war mit 2,7 Prozent kaum nennenswert und die Zielgruppe mit 0,06 Millionen und 2,6 Prozent gleichermaßen schlecht vertreten. Da könnte man doch auf die Wiederholung verzichten - keinesfalls! Um 16:15 Uhr hieß es beim Bällchensender gestern demnach: «Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars».

Wie erwartet lief das enorm schlecht - insgesamt lag die Reichweite bei noch im Schnitt 0,15 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil lag demnach bei vernichtenden 1,1 Prozent. Noch schlimmer lieferte die Zielgruppe ab, 0,02 Millionen Umworbene kamen auf 0,9 Prozent des entsprechenden Marktes an. Glücklicherweise, für Sender und Zuschauer, gibt es vorerst nur eine Folge der neuen Show, das Kapitel sollte demnach vorerst geschlossen sein.

Am Thema "Backen" lag es hingegen keinesfalls - den versalzenen Sonntagnachmittag rettet ab 17:15 Uhr «Das große Promibacken» mit einer Wiederholung. Prompt ging die Reichweite auf 0,58 Millionen und daher die Quote auf immerhin 3,1 Prozent hoch. Die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,14 Millionen und 4,1 Prozent den Umständen entsprechend sogar gut.

