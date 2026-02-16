Köpfe

Ulrike Leibfried verlässt UFA Fiction

von

Die Produzentin gibt ihre Geschäftsführungsposition ab und konzentriert sich wieder auf ihre eigene Firma Area 46.

UFA Fiction muss künftig ohne Ulrike Leibfried in der Geschäftsführung auskommen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, beendet die Produzentin zum 28. Februar 2026 ihre Tätigkeit in der Führungsspitze, um sich wieder verstärkt ihrer eigenen Produktionsfirma Area 46 zu widmen, die sie bereits 2010 gegründet hatte. Ganz getrennte Wege gehen beide Seiten allerdings nicht: Ein First-Look-Deal soll die künftige Zusammenarbeit sichern.

Der nun geschlossene First-Look-Deal sieht vor, dass künftige Projekte von Area 46 zunächst UFA Fiction angeboten werden. Ziel sei es, die enge Partnerschaft fortzuführen und gemeinsam neue Stoffe zu entwickeln. Damit bleibt Leibfried dem Unternehmen strategisch verbunden, auch wenn sie operativ aus der Geschäftsführung ausscheidet.

Ulrike Leibfried: Mit großer Freude und Zufriedenheit blicke ich auf die vergangenen sechs Jahre, in denen ich die UFA Fiction als Geschäftsführerin mitgestalten durfte. In dieser intensiven Zeit ist es uns gemeinsam gelungen, das Unternehmen inhaltlich strategisch neu auszurichten und unseren Stoffen sowie den Geschichten, die wir erzählen, einen modernen Sound zu verleihen. Für mich ist nun der richtige Moment gekommen, die Geschäftsführung abzugeben und mich wieder ganz auf meine eigene kreative Arbeit als Produzentin zu konzentrieren. Ich danke meinen Kolleg:innen für die bereichernde und wertschätzende Zusammenarbeit in all den Jahren. Von Herzen freue ich mich jetzt darauf, meine bestehenden Produktionen weiter zu begleiten und auf neue, spannende Projekte, die auch in Zukunft in enger Zusammenarbeit zwischen der UFA und meiner Firma Area 46 entstehen werden.

Sascha Schwingel, CEO UFA GmbH: Ulrike Leibfried hat die UFA Fiction in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und weiterentwickelt. Mit ihrer kreativen Kraft, ihrer klaren Haltung und ihrem feinen Gespür für relevante Stoffe hat sie entscheidend dazu beigetragen, dass die UFA Fiction heute für moderne, mutige und erfolgreiche Erzählwelten steht. Für ihre herausragende Arbeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit danke ich ihr sehr. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit dem First-Look-Deal auch künftig eng verbunden bleiben und gemeinsam neue Projekte entwickeln werden. Für ihren weiteren Weg wünsche ich Ulrike beruflich wie privat von Herzen alles Gute.

