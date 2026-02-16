Neue Royal-Reportage: «Die Queen und ich»

Das ZDF hat Nachschub für seine Royal-Reportagen am Dienstag-Abend angekündigt. Am 14. April 2026, 20.15 Uhr soll folglich die Produktion «Die Queen und ich» ausgestrahlt werden. Es handelt sich dabei um eine Arbeit von Julia Melchior. Im Streaming ist ihr Werk ab Freitag, 10. April verfügbar. Eine lineare Vor-Ausstrahlung erfährt der Film im Übrigen bereits am Donnerstag, 9. April um 20.15 Uhr.
Für viele schien sie unsterblich, für manche bleibt sie es: Elizabeth II., die Jahrhundertkönigin. Vertraute aus dem "Inner Circle" teilen ihre Erinnerungen an die Queen. Die Privatsekretärin, ein Freund, ein Bischof, ihr Schneider durch ihre Erzählungen will der Film der Monarchin nahe kommen. Denn was sie wirklich dachte und empfand, was sie bewegte und inspirierte, war immer ein Geheimnis.
Ihre Liebe zu Schloss Windsor und ihren rasanten Fahrstil erlebte der frühere Erzbischof von Canterbury als Wochenendgast und Beifahrer der Queen. Doch stets war sie Profi. "Sie schuf eine entspannte Atmosphäre. Aber es war klar, wer der Boss ist", erinnert sich Bischof Justin Welby an seine Vieraugengespräche mit der Queen. Sie war immer akribisch vorbereitet und vergaß kein Detail. Gefürchtet ihre Frage "Sind Sie sich sicher?".
Selbst wenn sie ein paar Tage bei ihren Freunden, den Warrens, verbrachte, kam sie ihren Pflichten nach. Die roten Lederkoffer mit den Staatspapieren hatte sie ebenso im Gepäck wie ihre Reitstiefel. John Warren beriet die Queen bei der Zucht ihrer Rennpferde. Täglich telefonierten und fachsimpelten sie, erzählt er und berichtet auch von einem Erlebnis mit ihrem Vater, das den Grundstein für ihre Pferdepassion legte.
