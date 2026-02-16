TV-News

Neue Royal-Reportage: «Die Queen und ich»

von

Die Produktion wird im April am etablierten Dienstag-Abend gezeigt - zuvor läuft sie auch schon bei arte.

Das ZDF hat Nachschub für seine Royal-Reportagen am Dienstag-Abend angekündigt. Am 14. April 2026, 20.15 Uhr soll folglich die Produktion «Die Queen und ich» ausgestrahlt werden. Es handelt sich dabei um eine Arbeit von Julia Melchior. Im Streaming ist ihr Werk ab Freitag, 10. April verfügbar. Eine lineare Vor-Ausstrahlung erfährt der Film im Übrigen bereits am Donnerstag, 9. April um 20.15 Uhr.

Für viele schien sie unsterblich, für manche bleibt sie es: Elizabeth II., die Jahrhundertkönigin. Vertraute aus dem "Inner Circle" teilen ihre Erinnerungen an die Queen. Die Privatsekretärin, ein Freund, ein Bischof, ihr Schneider  durch ihre Erzählungen will der Film der Monarchin nahe kommen. Denn was sie wirklich dachte und empfand, was sie bewegte und inspirierte, war immer ein Geheimnis.

Ihre Liebe zu Schloss Windsor und ihren rasanten Fahrstil erlebte der frühere Erzbischof von Canterbury als Wochenendgast und Beifahrer der Queen. Doch stets war sie Profi. "Sie schuf eine entspannte Atmosphäre. Aber es war klar, wer der Boss ist", erinnert sich Bischof Justin Welby an seine Vieraugengespräche mit der Queen. Sie war immer akribisch vorbereitet und vergaß kein Detail. Gefürchtet ihre Frage "Sind Sie sich sicher?".

Selbst wenn sie ein paar Tage bei ihren Freunden, den Warrens, verbrachte, kam sie ihren Pflichten nach. Die roten Lederkoffer mit den Staatspapieren hatte sie ebenso im Gepäck wie ihre Reitstiefel. John Warren beriet die Queen bei der Zucht ihrer Rennpferde. Täglich telefonierten und fachsimpelten sie, erzählt er und berichtet auch von einem Erlebnis mit ihrem Vater, das den Grundstein für ihre Pferdepassion legte.

Mehr zum Thema... Die Queen und ich TV-Sender ZDF
Kurz-URL: qmde.de/169008
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelSportdigital1+ zeigt CONCACAF Champions Cupnächster ArtikelGegen irgendson Schnulli: Stefan und Bully treten im März wieder an
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«Ein starkes Team» schleppt viele ab

Ermittelt werden musste im Umfeld eines Pannen-Unternehmens.

Aus der Primetime verbannt: «Uwe Ochsenknecht präsentiert» legt zu

Damit war wohl kaum zu rechnen! «Uwe Ochsenknecht präsentiert: die 7 Todsünden» verliert zum Finale den Primetime-Platz - und legt die beste Gesamtreichweite seit Wochen hin.

«Kuchen oder Chaos» ist auch am Sonntag bodenlos schlecht

«Das Backbattle der Reality-Stars» ging am 11. Februar um 23 Uhr bei Sat.1 an den Start - mit kaum Erfolg. Die Wiederholung am Sonntag verkohlte noch schlimmer.

«The Art of Sarah»: Eine Frau erschafft sich selbst

Die neue Netflix-Eigenproduktion aus Südkorea funktioniert als interessante Fallstudie über eine Frau mit mehr als einem Doppelleben.

Über 6 Millionen: So lief der 9. Tag «Olympia» im Zweiten

Der 9. Wettkampftag von «Olympia Milano Cortina» lief live im ZDF - so lief der zweite Sonntag für das Zweite.

Primetime-Check: Freitag, 13. Februar 2026

Die «Olympia»-Bilder dominieren - oder kann RTL mit «RTL Fußball» konkurrieren? Oder ist doch «Mainz bleibt Mainz» an der Primetime-Spitze?

Gegen irgendson Schnulli: Stefan und Bully treten im März wieder an

Zumindest bei den 14-49-jährigen sollte sich die kommende Ausgabe dringend wieder in die Zweistelligkeit steigern.

Primetime-Check: Samstag, 14. Februar 2026

Konnte das ZDF-Team gegen Olympia seine Vormachtstellung verteidigen? Und: Waren die Voice-Kids bei Sat.1 ein Erfolg, oder gingen sie unter am Samstag?

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News Abenteuer-Serie «Nautilus» in Free-TV-Premiere bei Neo TV-News Gegen irgendson Schnulli: Stefan und Bully treten im März wieder an TV-News Sportdigital1+ zeigt CONCACAF Champions Cup TV-News «37°Leben» über Leben nach der Gewalt TV-News The HISTORY Channel sucht nach dem Gral TV-News «Tödlicher Himalaya»: ARD zeigt bewegende Doku über Freundschaft und Verlust TV-News ARD zeigt Cannes-Drama «Mehr denn je» erstmals im Free-TV

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung