Kino-News

Deutsche Filmakademie wählt neuen Vorstand

von

Bei der Mitgliederversammlung in Berlin wurden mehrere Positionen im Vorstand neu besetzt.

Im Rahmen der gestrigen Mitgliederversammlung der Deutsche Filmakademie in Berlin haben die 540 anwesenden Mitglieder turnusgemäß neue Vorstandsmitglieder gewählt. Neu in den ordentlichen Vorstand ziehen Julia Böhm (Maskenbild), Franzisca Puppe (VFX) und Myrna Wolff (Szenenbild) ein. Zudem wurden Adriana Altaras (Schauspiel), Lorenz Dangel (Musik), Heike Merker (Maskenbild), Jan Stoltz (VFX), Tim Tamke (Szenenbild) und Jakob Weydemann (Produktion) in den stellvertretenden Vorstand gewählt.

Das Präsidium, bestehend aus Vicky Krieps und Florian Gallenberger, begrüßte die neuen Mitglieder und betonte die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements. In einer gemeinsamen Erklärung hoben sie hervor, dass kulturelle Institutionen wie die Deutsche Filmakademie gerade in politisch und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten eine zentrale Rolle für eine vielfältige und widerstandsfähige Filmkultur spielten.

Dem ordentlichen Vorstand gehören neben den neu Gewählten unter anderem Judith Angerbauer (Drehbuch), Dirk Beinhold (Animationsfilm), Andrew Bird (Schnitt), Julia Daschner (Kamera), Aelrun Goette (Regie), Jan Krüger (Produktion), Lenn Kudrjawizki (Schauspiel), Kathrin Lemme (Dokumentarfilm), Lars Montag (Regie), Andreas Richter (Produktion), Jacqueline Rietz (Casting) und Sebastian Urzendowsky (Schauspiel) an.

Zu den Stellvertreterinnen und Stellvertretern zählen neben den Neuzugängen unter anderem Meret Becker (Schauspiel), Emely Christians (Animationsfilm), Martin Farkas (Kamera), Claudia González Espíndola (Kostümbild), Johannes Naber (Regie), Ziska Riemann (Regie), Enrique Sánchez Lansch (Dokumentarfilm), Hanse Warns (Tongestaltung) und Thomas Wendrich (Drehbuch).

Komplettiert wird die Führungsstruktur durch Vorstandsvorsitzenden Martin Heisler sowie Geschäftsführerin Anne Leppin. Mit der nun neu zusammengesetzten Gremienstruktur stellt sich die Deutsche Filmakademie für die kommenden Jahre personell breiter auf und setzt auf eine starke Vertretung aller filmischen Gewerke.

Kurz-URL: qmde.de/169010
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelGegen irgendson Schnulli: Stefan und Bully treten im März wieder an nächster ArtikelAbenteuer-Serie «Nautilus» in Free-TV-Premiere bei Neo
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Kino-News Werner Herzogs «Ghost Elephants»: NatGeo kündigt Kinostart an Kino-News «The Prototype»: Teddy bleibt Amazon treu Kino-News Letzte Klappe für «TANIA»: Historischer Agententhriller über Tamara Bunke Kino-News SAG-AFTRA startet neue Verhandlungen mit Studios Kino-News Florian Froschmayer dreht Seelsorge-Film mit Julia Jäger Kino-News Sky veröffentlicht Trailer zu «Fuze» Kino-News Ernst-Lubitsch-Preis 2026: Filmjournalisten veröffentlichen erstmals Nominierungen

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung