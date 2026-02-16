Das ZDF hat seinen Zuschauern ab Oktober die fünfte Staffel von «Jenseits der Spree» spendiert. Die Serie verabschiedete sich im Dezember 2024 durch ein Crossover mit «Die Chefin» vor über sechs Millionen Fernsehzuschauern. Dieser Wert wurde in der neuen Staffel nicht mehr erreicht. Die fünfte Staffel, die am Freitag, den 24. Oktober 2025, begann, verbuchte zum Start 5,00 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,8 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden nur 0,24 Millionen gemessen, sodass ein enttäuschender Marktanteil von 5,6 Prozent heraussprang.
Nach der Episode Im Land der toten Träume strahlte das ZDF am Reformationstag Carlotta aus. Die Regiearbeit von Hauptdarsteller Jürgen Vogel verfolgten 4,53 Millionen Zuschauer, das bedeutete einen Marktanteil von 20,0 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,25 Millionen verbucht, was zu 7,3 Prozent Marktanteil führte. Lieferkosten inklusive hieß die Folge, die Anfang November gesendet wurde. Das Abenteuer von Rebecca Mahnhopf, das Christoph Ischinger verfilmte, erreichte 4,81 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich 20,3 Prozent Marktanteil. Mit 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr die Serie einen vorläufigen Höhepunkt ein, der Marktanteil kletterte auf 7,4 Prozent.
Die Geschichte Verlorene Engel, ausgestrahlt am 14. November, musste quotentechnisch bluten. Nur noch 4,58 Millionen Zuschauer schalteten ein, das Drehbuch von Michael Gantenberg sorgte für eine Sehbeteiligung von 18,5 Prozent. Unter den jungen Menschen waren lediglich 0,21 Millionen, sodass der Marktanteil auf 4,7 Prozent abstürzte.
Am 21. November waren zwar nur noch 4,42 Millionen Fernsehzuschauer dabei, die Episode Schatten der Schuld stürzte quotenmäßig aber nicht ab, sondern blieb mit 18,4 Prozent stabil. Bei den jungen Zuschauern lief es mit 0,29 Millionen deutlich besser, sodass man auf sieben Prozent kam. Einen Rekord verbuchte allerdings die Folge Abseits vom 5. Dezember 2025 mit 0,37 Millionen jungen Menschen und damit 9,4 Prozent Marktanteil. Sehr ungewöhnlich war das Bild beim Gesamtpublikum mit nur noch 4,01 Millionen Zuschauern und 17,5 Prozent Marktanteil. Allerdings startete die Folge auch erst um 20.35 Uhr, weil im Vorfeld die Gruppen der FIFA-WM 2026 ausgelost wurden.
Die vorletzte Episode lief am 12. Dezember mit 4,53 Millionen Zuschauern, das Finale holte am 19. Dezember nur 4,23 Millionen. «Jenseits der Spree» verzeichnete bei diesen beiden Folgen Marktanteile von 19,5 und 17,5 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,29 Millionen und 7,5 Prozent sowie 0,28 Millionen und 6,5 Prozent gemessen. Im Mittel erreichte die ZDF-Krimiserie 4,51 Millionen Fernsehzuschauer und war beim Gesamtpublikum mit 19,1 Prozent weiterhin ein Hit. Im vergangenen Jahr wurden allerdings noch 5,10 Millionen und 20,1 Prozent erzielt. Die fünfte Staffel kam auf durchschnittlich 0,28 Millionen junge Zuschauer und 6,9 Prozent damit lag man in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.
