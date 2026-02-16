Gegen irgendson Schnulli: Stefan und Bully treten im März wieder an

Wie aus Ticketverkäufen hervorgeht, werden Stefan Raab und Michael Bully Herbig auch in diesem Jahr wieder in ihrer Spielshow zusammen auf die Schirme kommen. Konkret läuft die nächste «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli»-Show bereits in näherer Zukunft am 28. März 2026 um 20.15 Uhr. Damit ist auch klar, dass das Format trotz eingebrochener Quoten vorerst weitergeht.
Vom Konzept her stellt sich dann wieder die Frage, wer es schafft gegen die beiden zu bestehen. Ihre Gegnerinnen und Gegner sind Handwerker, Ärztinnen, Studenten, Lehrerinnen oder Juristen - jeder hat die Chance, sich zu bewerben. Elton führt als Spielleiter durch die Game-Show. Kommentiert werden die Battles von Frank Buschmann. Er kommentierte auch bereits die Vorgänger-Version «Schlag den Raab» bei ProSieben.
Die letzte Ausgabe der Raab/Bully-Show bewegte sich auf einem klar nachgelassenen Niveau. Die Zuschauerzahlen in der Zielgruppe brachen erstmals in die Einstelligkeit. Von 13,7 Prozent (August 2025) sank die November-Ausgabe auf bedenkliche 8,2 Prozent, weil nur noch 0,25 Millionen Umworbene zusahen. Am Gesamtmarkt sah es in Anbetracht 4,9 Prozent zu 0,83 Millionen ebenfalls alles andere als rosig aus. Zumindest bei den 14-49-jährigen sollte sich die kommende März-Sendung also dringend zumindest wieder in die Zweistelligkeit steigern.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel