Sportdigital1+ zeigt CONCACAF Champions Cup

TV-News

15 von 51 Spielen laufen live und exklusiv bei Sportdigital1+, darunter zwei Partien der Vancouver Whitecaps im Februar.

Der Sender Sportdigital1+ baut sein internationales Fußballportfolio weiter aus und sichert sich umfangreiche Rechte am CONCACAF Champions Cup. Insgesamt 15 der 51 Partien werden live und exklusiv übertragen. Damit erweitert der Kanal sein Angebot um einen weiteren kontinentalen Klubwettbewerb und positioniert sich zunehmend als Anlaufstelle für internationale Champions-League-Formate.Zum Auftakt stehen gleich zwei Begegnungen der Vancouver Whitecaps im Fokus. Der Klub von Thomas Müller trifft in der ersten K.o.-Runde auf CS Cartaginés. Die Hin- und Rückspiele am 19. und 26. Februar werden live bei Sportdigital1+ übertragen. Für Müller ist es eine weitere internationale Bühne nach seinem Wechsel nach Nordamerika.Der CONCACAF Champions Cup gilt seit 1962 als wichtigster Vereinswettbewerb für Nordamerika, Zentralamerika und die Karibik und wird vom Kontinentalverband CONCACAF organisiert. Der Gewinner qualifiziert sich automatisch für die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2029 sowie den FIFA-Interkontinental-Pokal 2026. Geschäftsführer Bendix Eisermann sprach von einem weiteren Premiumrecht, das das hochklassige internationale Portfolio ergänze. Neben dem CONCACAF-Wettbewerb zeigt Sportdigital1+ bereits die AFC Champions League Elite sowie die CONMEBOL Libertadores. Damit laufen nun drei kontinentale Top-Wettbewerbe unter dem Label des Senders.Zum Star-Ensemble des CONCACAF Champions Cup zählen neben Thomas Müller auch Lionel Messi (Inter Miami), Marco Reus (Los Angeles Galaxy), Son Heung-min (Los Angeles FC), Anthony Martial (Monterrey CF), Keylor Navas (UNAM Pumas) sowie Luis Suárez (Inter Miami). Für Fans internationalen Klubfußballs bietet Sportdigital1+ damit auch 2026 eine prominente Bühne jenseits der europäischen Wettbewerbe.