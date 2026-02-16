Quotennews

Kommen «Die Unvermittelbaren» zu früh zurück?

Felix Maier von 16. Februar 2026, 08:40 Uhr

Im Frühjahr 2025 gab es die ersten neuen Folgen der 4. Staffel von «Die Unvermittelbaren» - acht Wochen war der Sonntag-Vorabend mit mehr als einer Million Zuschauer gebucht.

Kann 2026 bei der aktuellen sportlichen Konkurrenz mit dem Start im Jahr 2025 mithalten? Diese Frage stellt sich aktuell «Die Unvermittelbaren - Mit Martin Rütter». Das Tier-Format ist seit 2022 fester Bestandteil der tierischen Sparte beim Köln-Sender, 2025 ging es in die ersten acht Folgen der vierten Staffel. Das lief zwischen Anfang März und Ende April mit Reichweiten zwischen 1,12 und 1,75 Millionen durchaus ansehnlich, für immerhin vier Ausgaben konnten RTL in der Zielgruppe zudem zweistellige Marktanteile feiern. Trotz der noch laufenden «Olympischen Winterspiele» startete Köln gestern in die restlichen vier Folgen der neuen Staffel.



Das Wiedersehen des Malinois-Podenco-Mischlings Sugar mit ihren Geschwistern erreichte ab 19:05 Uhr auf dem gewohnten Sendeplatz lediglich 1,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, so ergab sich für RTL ein eher wackliger Marktanteil von 4,6 Prozent. Während das Tierheim Hassberge eine schokcierende Diagnose erreichte, folgten außerdem 0,21 Millionen Umworbene dem tierischen Vorabend-Programm, hier ergab sich eine Quote von 5,0 Prozent. Bis 08. März können sich Fans der Serie auf neue Folgen freuen - damit das für RTL noch ein Erfolg wird, braucht es etwas mehr Zuspruch.



Ab 20:15 Uhr wagte RTL dann jedoch keine größeren Experimente. Nachdem am 08. Februar mit dem «Super Bowl» die Saison von «NFL LIVE» endete, kehrte der Sender vorerst zu einem Film-Angebot am Sonntag zurück. Mit «Wo die Lüge hinfällt» setzte der Sender auf eine Liebeskomödie aus dem Jahr 2023, das wollten 1,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren im Schnitt sehen. Aus der Gesamtreichweite konnten 0,46 Millionen den werberelevanten Zuschauern zugesprochen werden, das entsprach einer Quote von 9,2 Prozent. Insgesamt lag RTL mit der Primetime bei einem Marktanteil von 6,8 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

