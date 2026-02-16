Primetime-Check

Sonntag, 15. Februar 2026

Felix Maier von 16. Februar 2026, 08:54 Uhr

Tag 9 für «Olympia» im ZDF, ein neuer «Polizeiruf 110» im Ersten und im Privaten viele Spielfilme. Wer gewinnt die Primetime?

Im Zweiten gab es über die Primetime hinweg Live-Bilder von «Olympia» und damit bis zu 4,28 Millionen Zuschauer. Das ergab mit dem «Skispringen» eine Quote von 16,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ergaben sich ebenfalls starke 0,97 Millionen Zuschauer, hier war eine Quote von 19,3 Prozent drin. Nicht nur vergleichbar lief die Primetime im Ersten, hier gab es mit «Polizeiruf 110» und dem Fall «Der Wanderer zieht von dannen» den ersten Fall im neuen Jahr und gleichzeitig den Abschied aus Halle. Das Krimi-Programm sammelte stolze 7,36 Millionen Zuschauer und so 28,9 Prozent am Markt ein. Direkt zur Primetime hatte das Erste damit die Nase klar vorn. Die Anteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen bei 15,0 Prozent, hierzu ergaben sich 0,76 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter.



Das private Hauptaugenmerk lag am gestrigen Sonntag beim großen Film-Duell. RTL, «The Da Vinci Code - Sakrile», Köln wollte «Wo die Lüge hinfällt» präsentieren, die rote Sieben setzte auf «Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes» und Grünwald probierte es mit «Air - Der große Wurf». Am besten lief es für RTL mit 1,68 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,8 Prozent. Der werberelevante Anteil lag mit 0,46 Millionen Umworbenen bei 9,2 Prozent.



Platz zwei des Film-Vergleichs ging an Sat.1 mit 1,05 Millionen Zuschauern und daher 4,7 Prozent des TV-Marktes. Mit dem Film aus dem Jahr 2006 konnten zudem 0,28 Millionen Werberelevante erreicht werden, das brachte den Bällchensender auf eine Quote von 6,3 Prozent. Bronze landet bei ProSieben - das Prequel zu «Die Tribute von Panem» sicherte dem Sender 0,79 Millionen Zuschauer und daher 0,32 Millionen Umworbene. Die Quoten lagen bei 3,7 und 7,2 Prozent. Unliebsam auf dem vierten Platz landet damit Grünwald. Das Sportdrama aus dem Jahr 2023 um die Geschichte von Nike und Michael Jordan sicherte RTLZWEI 0,39 Millionen Zuschauer und daher einen eher mageren Marktanteil von 1,6 Prozent. Mit 3,4 Prozent am Zielgruppen-Markt und 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen beschönigte sich das Bild nur marginal.



