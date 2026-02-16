«The Honesty Box»: BBC-Format startet erstmals international in Spanien

International

Das Reality-Dating-Format «The Honesty Box» wird als erste internationale Adaption für Telecinco in Spanien umgesetzt.

BBC Studios hat die erste internationale Lizenz für das britische Reality-Formatvergeben. In Spanien wird die Dating-Show von Brutal Media  einem Unternehmen von BBC Studios  für den Sender Telecinco produziert. Die spanische Version, deren lokaler Titel noch nicht feststeht, befindet sich derzeit im Casting.Im Zentrum von «The Honesty Box» steht ein radikales Liebesexperiment: Eine Gruppe Singles zieht in das sonnige Paradies Truetopia, wo Ehrlichkeit oberstes Gebot ist. Täglich müssen sich die Teilnehmer einer KI-gestützten Software stellen, die ihnen gezielte Fragen zu ihren Gefühlen und Absichten stellt. Erkennt das System Unwahrheiten, kann dies unmittelbare Auswirkungen auf die frisch geknüpften Beziehungen haben. Das Format wurde ursprünglich von Mettlemouse Entertainment und GroupM Motion Entertainment für Channel 4 im Vereinigten Königreich entwickelt.Matt Forde, President von BBC Studios Global Productions, bezeichnete High-Impact-Reality als strategische Priorität. «The Honesty Box» sei ein mutiges und international skalierbares Konzept, das moderne Beziehungen neu denke. Man freue sich, das Format nun gemeinsam mit Telecinco auf den spanischen Markt zu bringen und zu sehen, wie das Publikum auf den Wahrheits-Test in Liebesdingen reagiere.