International

«The Honesty Box»: BBC-Format startet erstmals international in Spanien

von

Das Reality-Dating-Format «The Honesty Box» wird als erste internationale Adaption für Telecinco in Spanien umgesetzt.

BBC Studios hat die erste internationale Lizenz für das britische Reality-Format «The Honesty Box» vergeben. In Spanien wird die Dating-Show von Brutal Media  einem Unternehmen von BBC Studios  für den Sender Telecinco produziert. Die spanische Version, deren lokaler Titel noch nicht feststeht, befindet sich derzeit im Casting.

Im Zentrum von «The Honesty Box» steht ein radikales Liebesexperiment: Eine Gruppe Singles zieht in das sonnige Paradies Truetopia, wo Ehrlichkeit oberstes Gebot ist. Täglich müssen sich die Teilnehmer einer KI-gestützten Software stellen, die ihnen gezielte Fragen zu ihren Gefühlen und Absichten stellt. Erkennt das System Unwahrheiten, kann dies unmittelbare Auswirkungen auf die frisch geknüpften Beziehungen haben. Das Format wurde ursprünglich von Mettlemouse Entertainment und GroupM Motion Entertainment für Channel 4 im Vereinigten Königreich entwickelt.

Matt Forde, President von BBC Studios Global Productions, bezeichnete High-Impact-Reality als strategische Priorität. «The Honesty Box» sei ein mutiges und international skalierbares Konzept, das moderne Beziehungen neu denke. Man freue sich, das Format nun gemeinsam mit Telecinco auf den spanischen Markt zu bringen und zu sehen, wie das Publikum auf den Wahrheits-Test in Liebesdingen reagiere.

Mehr zum Thema... The Honesty Box
Kurz-URL: qmde.de/168957
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Erica»: Zweite Staffel der Läckberg-Adaption startet im März bei TF1nächster Artikel«Patience»: Channel 4 verlängert Krimiserie um dritte Staffel
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«37°» über Altersdiskriminierung: Zu jung fürs Abstellgleis

Das ZDF-Format begleitet Menschen, die sich gegen Benachteiligung im Arbeitsleben und Alltag wehren.

«Super Bowl LX» erreicht 124,9 Millionen Zuschauer

Das NFL-Finale bei NBCUniversal avanciert zur zweitmeistgesehenen Sendung der US-Geschichte und sorgt auch digital für historische Bestwerte.

«sportstudio live»: Skisprung-Finale aus Planica

Das ZDF zeigt am Freitagnachmittag das Skifliegen der Männer und ordnet eine Wintersaison ein, in der für das deutsche Team noch Luft nach oben blieb.

«Terra X History» porträtiert Peter Maffay als deutsche Legende

Die ZDF-Dokumentation blickt spätabends auf Leben und Karriere eines Musikers zurück, der sich über fünf Jahrzehnte immer wieder neu erfunden hat.

«Papa malgré lui»: Arnaud Ducret wird zum falschen Lehrer bei TF1

TF1 zeigt am 2. März um 21:10 Uhr die neue Fiction «Papa malgré lui» mit Arnaud Ducret in der Hauptrolle.

CNN widmet sich 40 Jahre nach Tschernobyl der Atomkatastrophe

Zum 40. Jahrestag der Reaktorkatastrophe startet CNN am 1. März die vierteilige Doku-Reihe «Disaster: The Chernobyl Meltdown».

«A Plan to Kill»: Oxygen kündigt zweite Staffel für Anfang März an

Die True-Crime-Reihe «A Plan to Kill» kehrt am 8. März mit neuen Fällen methodisch geplanter Morde zu Oxygen zurück.

ARD zeigt Cannes-Drama «Mehr denn je» erstmals im Free-TV

Im Rahmen des KinoFestival im Ersten feiert das vielbeachtete europäische Drama um Mitternacht seine TV-Premiere.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

England «Patience»: Channel 4 verlängert Krimiserie um dritte Staffel International «Erica»: Zweite Staffel der Läckberg-Adaption startet im März bei TF1 England «Situationships with Sophie and Christine»: Podcast-Duo kehrt zu BBC Sounds zurück International «Maison de retraite 2»: TF1 zeigt Komödien-Fortsetzung Anfang März International «Papa malgré lui»: Arnaud Ducret wird zum falschen Lehrer bei TF1 International Histoire TV beleuchtet Polens Abtreibungsdebatte International Ushuaïa TV setzt Zeichen zum Weltfrauentag

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung